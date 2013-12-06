استقلال خوزستان به دنبال جایگاهی تک رقمی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر مس کرمان که به تساوی یک بر یک منجر شد، اظهار کرد: این بازی دو نیمه متفاوت داشت زیرا تیم حریف در نیمه نخست بهتر از ما کار کرد و بازیکنان این تیم به دلیل نتیجه بازی هفته گذشته خود روحیه خوبی داشتند.
وی افزود: تیم ما در نیمه دوم بهتر از حریف کار کرد و موقعیت های خوبی را نیز به دست آورد و روی بازی مستقیم موفق شدیم به گل برسیم.
سرمربی تیم استقلال خوزستان بیان کرد: تیم ما درمجموع راضی کننده بازی نکرد و آن بازی همیشگی خود را ارایه نداد و با این شرایط نتیجه تساوی برای این بازی رضایت بخش بود.
وی ادامه داد: تیم ما در این بازی در تمام نقاط زمین ضعیف کار کرد و یکی از دلایل اصلی آن استرس بازیکنان بود که در بازی های نیم فصل دوم امر طبیعی است.
ویسی بیان کرد: تیم ما همانگونه که گفته بودیم به دنبال این است که جایگاه خود را در جدول تک رقمی کند ولی بیشتر کارشناسان و مسئولان باشگاه بیشتر نظرشان این است که این فصل تیممان ماندن در لیگ برتر را در اولویت کار خود قرار دهد.
وی اظهار کرد: تیم ما در این بازی می توانست پیروز میدان باشد ولی امروز روز ما نبود و به همین نتیجه قانع هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، از سوی رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر جمعه دیدار دو تیم استقلال خوزستان و مس کرمان در ورزشگاه تختی اهواز برگزار و به تساوی یک بر یک دو تیم منجر شد.
اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم استقلال خوزستان گفت: تیم ما همانگونه که گفته بودیم همچنان به دنبال این است که جایگاه خود را در جدول تک رقمی کند.
