هادی تامینی برای هر دو تیم گلزنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال خوزستان عصر جمعه دربازی خانگی خود برابر مس کرمان در حالی به میدان رفت که به دلیل تخلف هوادارانش در بازی گذشته برابر تراکتور سازی تبریز محروم بود و بازی بدون تماشاگر برگزار شد.



پیش از آغاز بازی به احترام درگذشت والده خدرقنواتی بازیکن سابق تیم جنوب اهواز یک دقیقه سکوت اعلام شد.



همچنین پیش از بازی کادر فنی تیم استقلال خوزستان به احترام تیم میهمان به سمت نیمکت ذخیره های تیم مس کرمان رفت.



تیم استقلال خوزستان در دقیقه 66 بازی روی گل به خودی هادی تامینی بازیکن تیم مس کرمان به گل رسید ولی این بازیکن در دقیقه 78 برای تیم خود نیز گل تساوی را به ثمر رساند تا اشتباه خود را جبران کرده باشد.



در این بازی شیث رضایی و محمد آب شک از تیم مس کرمان از داور میدان کارت زرد دریافت کردند و محمود تیغ نورد از استقلال خوزستان در دقایق پایانی بازی با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد.



