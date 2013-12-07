10 وزیر کابینه برای پاسخگویی و ارائه گزارش به مجلس می روند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند و هر کمیسیون 2 عضو خود در کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 را انتخاب می‌کند.

گزارش ظریف و وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی

درکمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی قرار است مسئولان وزارت اطلاعات و وزیر امورخارجه حضور یافته و گزارش خود را ارائه کنند.همچنین اعضای این کمیسیون سه‌شنبه هفته آینده دو نفر از اعضای این کمیسیون را برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 کل کشور، انتخاب می‌کنند.

دعوت از وزیر امورخارجه جهت پاسخگویی به سؤالات حسینعلی شهریاری، مشترک قاسم جعفری و مجتبی رحماندوست، قاسم جعفری، حلیمه عالی، علی‌اصغر زارعی، جواد کریمی قدوسی(5مورد) و حمید رسایی نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

کارگروه مشترک امنیت و روابط خارجی کمیسیون امنیت نیز یکشنبه آینده آخرین اخبار و تحولات کردستان سوریه را با حضور مسئولان ذیربط بررسی می‌کند. کارگروه بسیج این کمیسیون روز یکشنبه هفته آینده طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه را در دستور کار دارد. کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز روز سه شنبه هفته آینده بودجه سال 1393 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با حضور مقامات ذیربط بررسی می‌کند.

گزارش ظریف و صالحی در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5

اما در کمیسیون آموزش مجلس علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران جهت ارائه گزارش در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور می‌یابد. اعضای این کمیسیون همچنین دونفر را برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 کل کشور انتخاب می‌کنند و طرح ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

صبح روز دوشنبه هفته آینده جلسه کارگروه‌های آموزش وپرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و رییس موسسه ملی اقیانوس شناسی نیز گزارش‌های خود را به این کمیسیون ارایه می‌دهند.

روز سه‌شنبه محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه برای ارائه گزارش در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5 در کمیسیون آموزش مجلس حاضر می‌شود. در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای پاسخگویی به سوال مشترک علی‌اصغر زارعی و حمید رسایی نمایندگان تهران در کمیسیون حاضر می‌شود.

علی اصغر فانی وزیر آموزش وپرورش نیز دیگر مهمان روز سه‌شنبه این کمیسیون است که برای پاسخگویی به دو سوال ایرج ندیمی و مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سه نماینده و سوال ایرانپور نماینده مبارکه در کمیسیون حضور می‌یابد. رضا فرجی‌دانا وزیر علوم نیز قرار است برای پاسخگویی به سوالات سیدباقر حسینی و حامد قادرمزی به نمایندگی از 4 نماینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شود.

بررسی کلیات لایحه بودجه 93 در کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از روز یکشنبه پس از دریافت لایحه بودجه از سوی دولت، کار بررسی کلیات آن را آغاز می‌کند و تا پیش از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه در دو نوبت در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه بررسی کلیات لایحه بودجه سال1393 کل کشور را در دستور کار دارد.

کارگروه عمومی ودفاعی این کمیسیون نیز روزیکشنبه به بررسی بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای سال 1391 مجلس می‌پردازد و کارگروه اقتصادی نیز روز سه‌شنبه رسیدگی به طرح اصلاح بند(د) ماده(85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ارجاعی از صحن علنی مجلس را ادامه می‌دهد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی نیز برای ارایه گزارش عملکرد بودجه سال 1392 این سازمان و بررسی بودجه پیشنهادی آن برای سال آینده در کارگروه اجتماعی این کمیسیون در روز سه‌شنبه حاضر می‌شود.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی که از سوی سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان مطرح شده، دستور کارکمیسیون اقتصادی مجلس قار دارد.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی یکشنبه آینده دو نفر از اعضا را برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور انتخاب می‌کنند و سپس به بررسی طرح‌های استفساریه ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی عملکرد بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات درخصوص مسائل ارزی کشور ارجاعی از سوی رئیس مجلس می‌پردازند.

روز سه‌شنبه نیز این کمیسیون میزبان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا پاسخگوی سوالات حمید رسایی و علی‌اصغر زارعی نمایندگان تهران، تعدادی از نمایندگان احمد بخشایش اردستانی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، شهباز حسن‌پور و ایرج ندیمی باشد.

همچنین عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز جهت پاسخگویی سوال تعدادی از نمایندگان، سیدباقر حسینی و سوال مشترک محمدسعید اربابی، حمیدرضا پشنگ و ناصر کاشانی در کمیسیون اقتصادی حاضر می‌شود.

پاسخگویی زنگنه و چیت چیان به سوالات نمایندگان در کمیسیون انرژی

اعضای کمیسیون انرژی در جلسه روز یکشنبه خود بررسی توافقنامه ژنو توسط کمیته امور هسته‌ای، گزارش محورهای مطالعاتی انرژی توسط اعضای کمیسیون، بررسی طرح یک‌فوریتی مدیریت و کاهش حوادث و موانع رانندگی و ارائه گزارش در مورد تحقیق و تفحص را در دستور کار خود دارند.

روزسه شنبه نیز از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو برای پاسخگویی به سوالات عبدالرضا عزیزی، سیدعبدالکریم هاشمی، سیدمحمد بیاتیان، سیدحسین نقوی حسینی، محمدحسین آصفری دعوت شده است. اعضای کمیسیون در ادامه جلسه تقاضای شمس‌اله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر را برای تحقیق و تفحص از سازمان آب و برق خوزستان مورد بررسی قرار می‌دهند و 2 نفر را برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور انتخاب می‌کنند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز دیگر مهمان روز سه‌شنبه این کمیسیون است تا به سوالات قاسم جعفری، حمیدرضا پشنگ، محمدحسن آصفری، نادرقاضی‌پور و مهرداد بذرپاش پاسخ دهد. بررسی تقاضای نادر قاضی‌پور و چهار نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از پالایشگاه‌های کشور دیگر دستور کار این کمیسیون است.

کارگروه بررسی طرح محاسبات عمومی این کمیسیون نیز روز یکشنبه طرح یک شوری محاسبات عمومی با حضور کارشناسان وزارت نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی می‌کند. کارگروه بررسی اساسنامه شرگت ملی نفت ایران نیز روز سه‌شنبه با مسوولان وزارت نفت، مرکز پژوهش‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ادامه بررسی پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با حضور مسوولان وزارت نفت، مرکز پژوهش‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور می‌پردازد.

کارگروه بررسی پیشرفت فازهای پارس جنوبی نیز روز یکشنبه جلسه مشترکی بررسی پیشرفت فازهای جنوبی و موانع آن با حضور مسوولان وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و خزانه‌داری کل کشور دارد. کارگروه امور نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی نیز روز سه‌شنبه با حضور معاونین و مدیران شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور به بررسی بودجه سال1393 کل کشور می‌پردازد.

حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (غیردولتی) و طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران را در دستور کار دارند و دو نفر را برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور انتخاب می‌کنند.

روز سه‌شنبه این کمیسیون میزبان رئیس جمعیت هلال احمر است تا گزارشی از عملکرد ارایه و برنامه‌های آتی جمعیت را تبیین کند. علی اصغرفانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به این کمیسیون دعوت شده است تا به سوال مشترک جواد جهانگیرزاده، موید حسینی صدر و نادر قاضی‌پور پاسخ دهد.

کارگروه رفاه اجتماعی این کمیسیون نیز روز یکشنبه موضوع ساماندهی ترددهای خطرزا در معابر عمومی (خودرو و موتورسیکلت) و روز دوشنبه طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور را بررسی می‌کند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان روز یکشنبه با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی نشست مشترک دارند. روز سه‌شنبه نیز از سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤال مشترک حسن کامران و ناصر موسوی لارگانی دعوت به عمل آمده است. در ادامه جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز بودجه 1393 بخش سلامت با حضور مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه 1393 با حضور مسؤولین سازمان بیمه سلامت کشور بررسی می‌شود.

طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی روز شنبه و طرح بیمه اجتماعی فراگیر روز دوشنبه در کارگروه‌های کمیسیون برسی می‌شود.

اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور روز یکشنبه ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده(4) قانون انتخابات مجلس و انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق و رسیدگی به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در دستور کار دارند. در جلسه روز سه‌شنبه نیز رسیدگی به لایحه بودجه ادامه می‌یابد.

روز یکشنبه رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار دارد.

گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 90 و حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع

کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی قصد دارد روز یکشنبه هفته آینده ضمن بررسی لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران، دو تن از اعضا را برای عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال1393 کل کشور انتخاب کند. بررسی طرح مدیریت و کاهش حوادث رانندگی نیز دستور کار دیگر این کمیسیون در روز یکشنبه است.

اعضای این کمیسیون روز سه‌شنبه نیز گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند. و در ادامه نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوالات روح‌اله عباسپور، محمود نگهبان سلامی، سیدرمضان شجاعی کیاسری، محمد حسن‌نژاد و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در کمیسیون حاضر خواهد شد.

کارگروه فناوری‌های نوین و هوا فضا نیز روز یکشنبه جلسه دارد تا مدیرعامل شرکت مهندسی راهبر جامعه کامپوزیت گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این شرکت را ارایه کند.

حضور وزرای ارتباطات، بهداشت و کار در کمیسیون عمران

روز یکشنبه اعضای کمیسیون عمران بررسی طرح اصلاح بند(د) ماده(2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی و طرح محاسبات عمومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و رسیدگی به طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد نیز در دستور کار آنان قرار دارد.

در جلسه روز سه‌شنبه نیز دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1393 کل کشور انتخاب می‌شوند و سپس طرح یک فوریتی مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سؤال فرهاد بشیری و همچنین حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوال یعقوب جدگال و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سؤال محمدسعید اربابی در این کمیسیون حاضر می‌شوند.

بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی روز یکشنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی ادامه می‌یابد و روز سه‌شنبه هفته آینده اعضای این کمیسیون گزارش کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص طرح کاهش آلودگی هوای کشور و طرح یک فوریتی الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند را رسیدگی می‌کند.

ادامه بحث پیرامون طرح اصلاح قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه سال1393 کل کشور نیز در دستور کار روز سه‌شنبه این کمیسیون است.

بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در کمیسیون فرهنگی

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس روز یکشنبه هفته آینده به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند و رسیدگی به طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی و طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه را نیز در دستور کار دارند.

روزسه‌شنبه این کمیسیون میزبان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است تا گزارشی از عملکرد این نهاد ارایه کند و سپس بررسی طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی در کمیسیون ادامه می‌‌یابد. اعضای کمیسیون دو نفر را نیز برای عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال1393 کل کشور انتخاب می‌کنند.

کارگروه ارشاد و تبلیغات این کمیسیون نیز روز یکشنبه بررسی طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها را در دستور کار دارد و نشست کارگروه هنر، رسانه و گردشگری نیز روز یکشنبه به بررسی طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی می‌پردازد.

طرح رسیدگی به تخلفات رانندگی یکشنبه آینده در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شود. همچنین قرار است طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار در جلسه همین روز بررسی شود. طرح الحاق یک بند به ماده(25) قانون جرائم رایانه‌ای نیز دستور دیگر این روز کمیسیون است.

دونفر از اعضای این کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال1393 کل کشور نیزروز سه‌شنبه انتخاب می‌شوند.

بررسی چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون اصل 90

اعضای کمیسیون اصل 90 یکشنبه هفته آینده از مرکز اسناد انقلاب اسلامی بازدید می‌کنند و با مسوولان این مرکز جلسه دارند. در روز سه‌شنبه نیز کار رسیدگی به چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را ادامه می‌دهد و رسیدگی به طرح برنامه و بودجه نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

بررسی طرح حق شکایت نمایندگان مجلس در کلیه مراجع قضایی و اداری در کمیسیون آیین نامه داخلی

اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس روزیکشنبه طرح الحاق یک تبصره به ماده(93) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وطرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان را دستور کار دارند.

روز سه شنبه نیز این کمیسیون به بررسی طرح «تشکیل کمیسیون ویژه تحول و تعالی مجلس شورای اسلامی» و طرح «حق شکایت نمایندگان مجلس در کلیه مراجع قضائی و اداری» می پردازد.

طرح «اصلاح ماده(42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن» و طرح «اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی» از دیگر طرح‌هایی است که در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار دارد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز بعد از ظهر سه‌شنبه هفته آینده جلسه دارد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را ادامه می‌دهد.

رسیدگی مجدد به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بررسی لایحه ارسالی دولت، بررسی طرح اصلاح ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی پیش‌‌نویس طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر مواردی است که در دستور کار این کمیسیون ویژه قرار دارد.

کارگروه این کمیسیون نیز روز دوشنبه بررسی گزارش نظارتی نحوه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از ابتدای سال1391 تاکنون می‌پردازد.

بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی روز دوشنبه هفته آینده جلسه دارد تا به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کند.

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در جلسه روز یکشنبه رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران را با حضور اعضای کارگروه کمیسیون مشترک و معاونین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه می‌دهد.