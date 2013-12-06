آغاز به کار انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا وکیل آزاد عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از سهمیه کم بیمه کارگران ساختمانی شهرستان سراب اظهار داشت: بیمه کارگران ساختمانی عادلانه نبوده و در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۵۰ نفر کارگر ساختمانی بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد و با سهمیه اختصاصی در شش ماهه نخست سالجاری به تعداد 150 نفر ، فاصله زیادی برای تحقق بیمه تعداد پنج هزار و ۵۰۰ نفر دارندگان کارت مهارت فنی و حرفه ای شهرستان وجود دارد.

دبیر کمسیون کارگری شهرستان سراب ادامه داد: از آنجا که برخی از افراد کارگر ساختمانی نبوده و در مشاغل دیگر فعالیت دارند و از این فرصت ایجاد شده برای کارگران ساختمانی سو استفاده می کنند ،ضرورت دارد برای حل این مشکل ، کارگران واقعی ساختمانی توسط انجمن شناسایی و سپس به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا شاهد تضییع حقوق کارگران نباشیم.



وی ادامه داد : بزودی کلیه کارگران ساختمانی می بایست در این انجمن ثبت نام نموده و بعد از طی مراحل تعیین صلاحیت و تائید مراجع ذی صلاح کارت مهارت کارگری ساختمانی را دریافت کنند.

دومین مرکز کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی شهرستان سراب آغاز بکار کرد

رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراب گفت : جهت اشتغال سریعتر و مطلوبتر کارجویان محترم و فارغ التحصیلان دانشگاهی خلا ارتباطی بین کارفرمایان و متخصصین وجود دارد .

عبدالرضا وکیل آزاد افزود : برای اینکه مستقیما توانمندی، تخصص و مهارتهای کارجویان را به بازار کار و کارفرمایان شهرستان به نمایش بگذاریم بر آن شدیم تا مرکز شماره دو کاریابی شهرستان سراب را راه اندازی کنیم.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سراب ابراز امیدواری کرد: با فعالیت مراکز کاریابی و مشاوره شغلی شهرستان شاهد خدمات هر چه بهتر و بیشتر به افراد جویای کار و تامین نیروی متخصص مورد نیاز واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی در تمامی بخش ها باشیم.