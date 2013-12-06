۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۵

فراهانی به مهر خبر داد:

برخورد دو سواری در اتوبان تهران موجب فوت یک نفر شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم از فوت یک نفر بر اثر برخورد دو دستگاه سواری در اتوبان قم - تهران خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث امروز در قم گفت: برخورد 2 دستگاه خودروی سواری در اتوبان تهران از جمله این حوادث بود که در آن خانمی 70 ساله دچار قطع اندام شد.

وی افزود: این حادثه همچنین موجب فوت خانمی 30 ساله و مجروح شدن 4 نفر دیگر شد.

معاون اورژانس قم ادامه داد: طی این مدت همچنین حادثه شغلی موجب قطع عضو یک نفر شد.

فراهانی اعلام داشت: در این حادثه که در شهرک شکوهیه رخ داد آقایی 30 ساله دچار قطع عضو شد.

وی ابراز کرد: حادثه شغلی در محور سلفچگان هم سه مجروح بر جا گذاشت.
 

