دولت 2 برابر بودجه مصوب به كالاهاي اساسي و دارو يارانه داد

اين درحالي است كه دولت در بودجه براي اين مدت اختصاص اعتبار 13 هزار و 437 ميليارد ريالي در نظر گرفته بود.
اين گزارش تصريح مي كند: در حالي دولت در چهارماهه اول امسال بابت يارانه كالاهاي اساسي و دارو 25 هزار و 620 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 962 ميليارد ريال بوده است كه 5/60 درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، پرداخت هاي خزانه ابت اعتبارات هزينه اي(جاري) دستگاه هاي مركزي و محلي(استاني) و همچنين رديف هاي متفرقه منظور در جداول قانون بودجه سال 1383 كل كشور در چهارماهه اول سال جاري بالغ بر 93 هزار و 133 ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاكسيت، ميزان اعتبارات هزينه اي در چهارماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي(85 هزار و 228 ميليارد ريال) 109 درصد تحقق نشان مي دهد.
همچنين ميزان اعتبارات هزينه اي در چهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزايش يافته است.
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