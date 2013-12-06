مس در هیچ یک از بازی ها مستحق شکست نبود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سالاری پور شامگاه جمعه پس از بازی تیمش برابراستقلال خوزستان اظهارکرد: تیم ما برای سه امتیاز به میدان آمده بود و در نیمه نخست نیز بازی خوبی را ارایه کردیم و موقعیت های ما نسبت به حریف چند برابر بود.

وی افزود: تیم ما روی یک اتفاق گل دریافت کرد ولی نا امید نشدیم و توانستیم گل تساوی را به حریف بزنیم و حتی شانس زدن گل برتری را هم داشتیم.

کاپیتان تیم مس کرمان ادامه داد: تیم ما نیمه نخست سرحال تر از حریف بود و موقعیت های خوبی را نیز به دست آورد و اگر دقت لازم را داشتیم می توانستیم پیروز میدان باشیم.

وی تصریح کرد: تیم ما اگرچه در انتهای جدول است ولی درهیچ یک از بازی ها مستحق شکست نبوده ایم و در هفته های آینده می توانیم خود را تا میانه های جدول بالا بکشیم.

ادامه روند صعودی مس

سید علی رضا ابراهیمی دیگر بازیکن مس نیز اظهار کرد: تیم ما با توجه به اینکه چند بازیکن جدید را دراین بازی در ترکیب خود داشت خوب کار کرد ولی در هفته های آینده هماهنگی بازیکنان بهتر خواهد شد.

وی افزود: تیم ما در نیمه نخست بازی بهتر از حریف کار کرد و توپ و میدان را در اختیار داشت و در نیمه دوم نیز ضعیف کار نکردیم و می توانستیم گل های بیشتری بزنیم.

بازیکن تیم مس کرمان ادامه داد: با توجه به جذب چند بازیکن در نیم فصل دوم انتظار می رود که تیم ما نتایج بهتری کسب کرده و به راحتی به حریفان امتیاز ندهد.

وی اظهار کرد: تیم ما در نیم فصل اول باوجود این که بازی های خوبی را ارایه داد ولی نتیجه را از دست دادیم ولی این وعده را می دهیم که در ادامه روند صعودی را در پیش بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر جمعه دیدار دو تیم استقلال خوزستان و مس کرمان در ورزشگاه تختی اهواز برگزار و به تساوی یک بر یک دو تیم منجر شد.