اقدامات فرهنگی دولت منجر به ایجاد فضای لیبرالیستی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام خطاب به ریاست محترم جمهور، به مناسبت روز دانشجو به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت بابت زحمات حضرتعالی در مدت مسئولیت سه و نیم ماهه، تصمیم گرفتیم همزمان با روز دانشجو مطالبی را با رئیس جمهوری کشورمان در میان گذاریم و انتظار آن را داریم که پاسخ ها و توضیحات آن را از «برگزیده ملت» برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن مسیر پیش روی دولت یازدهم که برخاسته از خون هزاران شهید است و ریاست آن برعهده جنابعالی که از یاران امام و رهبری در طول سالیان متمادی بودید، بشنویم:

1- در حوزه سیاست خارجی علی رغم تلاشهای بسیار زیاد دولت برای ایجاد روابطی سازنده میان کشور ایران و سایر کشورهای جهان، برخی از اقدامات صورت گرفته دارای حواشی و نکاتی بوده است که جای توضیح دارد. مکالمه تلفنی حضرتعالی با اوباما با چه ضرورت و توجیهی انجام گرفت؟ برنامه دولت یازدهم برای ارتباط با مستضعفین جهان و کشورهای محروم چیست و تاکنون چه ارتباطی با این کشورها داشته اید؟

2- اقدامات صورت گرفته در زمینه فرهنگی در این مدت شایسته یک دولت اسلامی که خود را رهرو راه انقلاب و آرمانهایش میداند، نبوده است و این رویکرد منجر به ایجاد فضایی لیبرالیستی در این حوزه با محوریت افرادی روشنفکر و غربزده شده است. از جمله اقدامات سوال برانگیز این 100 روز میتوان به اظهار نظرهای وزیر ارشاد پیرامون: تک خوانی زنان، رفع فیلترینگ فیس بوک، نشر چشمه و... اشاره کرد. لازم است توضیح داده شود که در این مدت چه اقدام مشخص و مدونی برای بهبود وضعیت فرهنگی کشور در ابعاد مختلف آن انجام گرفته و یا لااقل به سمت آن حرکت شده است؟

3- در حوزه اقتصاد نیز همانگونه که بارها از سوی دلسوزان کشور تذکر داده شده است، توجهی به ظرفیت های داخلی کشور برای بهبود معیشت مردم و به صحنه آوردن نیروی عظیم داخلی برای مقابله با تحریمها و ایجاد «اقتصادی مقاومتی» شکل نگرفته است، که لازم است در این باره نیز توضیحاتی شفاف و صریح ارائه گردد.

4- در گزارش «صد روزه اقدامات دولت» که حضرتعالی ارائه دادید، اتهاماتی را متوجه دولت گذشته کردید که شایسته رئیس جمهور یک کشور اسلامی نبود و به نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مشکلاتی است که دولت در حل آن ها ناتوان بوده است. این در حالی است که تعدادی از مسئولان دولت گذشته نیز آمادگی شان برای پاسخگویی به اتهامات و شبهات مطرح شده از سوی مسئولان فعلی دولت را، اعلام کرده اند. قطعاً این اختلافات درونی در شرایط حساس کنونی، به صلاح کشور نیست و شایسته است دولتمردان با «عزمی جزم تر از گذشته»، با «روحیه ای جهادی» و «به دور از فرافکنی»، به دنبال حل مسائل کشور باشند.

5- در حوزه مدیریتی کشور نیز باز شاهد جابجایی های به اصطلاح اتوبوسی، حزبی و صرفاً سلیقه ای بوده ایم و این با جمله شما که فرمودید «ما کلید داریم نه داس!» در تناقض است.توضیح شما در این خصوص چیست؟

در پایان امیدواریم دولت یازدهم با برطرف نمودن نقص ها و کمبودهای خود، بیش از پیش در راستای اعتلای کشور سربلند ایران اسلامی گام بردارد. همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام آمادگی دارد در فضایی باز و کاملاً صریح - به دور از برخوردهای سلیقه ای و ایجاد فضایی امنیتی که متاسفانه در دیدارهای مسئولین این دولت در دانشگاه ها مشاهده میشود- پذیرای شما در جمع دانشجویان این دانشگاه باشد.



والسلام علی من اتبع الهدی



