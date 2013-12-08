مازندران نیازمند آرامش است/ توجه ویژه به همه نقاط استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور که به تازگی از سوی ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران به عنوان معاون استاندار مطرح شد، از برنامه هایش برای توسعه و تحول بخش اداری و انسانی سخن گفت.

وی با بیان اینکه استان مازندران در یک نگاه کلی ظرفیتهای گوناگون بالقوه و بالفعل دارد که باید فعلیت یابد و ظرفیتهای بالقوه با هماهنگی و برنامه ریزی در راستای توسعه استان به کار گیری شود، افزود: در دولت جدید هرکدام از استانداران ویژگیهای خاص خودش را دارد و در مدت کوتاهی که با استاندار مازندران کار کرده ام، نشان داده انسان سلیم النفس، با صداقت و با حسن نظر به استان، دارای نگاه مثبت به همه نقاط استان و با تمام ظرفیت و توان به همه مشکلات استان رسیدگی می کند.

تقسیم بندی استان برای نظارت بیشتر

وی اظهار داشت: استان به سه قسمت برای نظارت مستقیم تقسیم شده و این مسئولیت به چهار معاون استاندار سپرده شده و من مسئولیت نظارت بیشتر در منطقه غرب استان از نوشهر تا رامسر را عهده دار هستم و با حضور مستمر و مداوم مشکلات را بررسی خواهیم کرد تا توقعات بر آورده شود.

وی عنوان کرد: به طور مشخص دو مورد در دستور کار و سرلوحه فعالیتها در استان قرار دارد، یکی تلاش و پیگیری مشکلات استان و دیگری بکارگیری ظرفیتهاست که این دو وظیفه مکمل هم هستند.

وی با بیان اینکه، حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، مکمل سه معاونت دیگر استانداری است، تصریح کرد: منابع انسانی و تحول اداری که دو مقوله مهم در دولت و کل استان است از جمله وظایف بوده و اگر گره گشایی مردم را می خواهیم باید نیروی انسانی بالنده، توانمند و زبده داشته باشیم.



رویه های اداری و منابع انسانی نوسازی شود

خیرانیپور اظهار داشت: بخش تحول اداری به معنای عام کلمه از ارباب رجوع گرفته تا ارزیابی عملکرد ادارات، نظر سنجی ها و تحولاتی که در نوسازی ادارات را شامل می شود و باید بسیاری از رویه ها را عوض کنیم و یک نوسازی داشته باشیم.



معاون استاندار مازندران یادآورشد: باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را مرتفع کنیم و نوسازی مناسب در این راستا انجام شود و در بخش نیروی انسانی نیز باید به نوسازی منابع انسانی نیاز داریم و در این بخش نیاز به بازنگری داریم.



وی اظهار داشت: نوسازی فضاهای دولتی از دیگر بخش هاست و فضاسازی سرلوحه کارمان است و برخی فضاهایی که استفاده نمی شود به شورای برنامه ریزی معرفی تا بهره برداری درست انجام شود.



حسن خیریانپور با بیان اینکه دفتر فناوری اطلاعات از دیگر بخش های این معاونت است، اظهار داشت: ما باید به سمت و سوی دگرگونی و تکنولوژی جدید برای بهبود فرایند کار پیش ریم و از این فناوری جدید استفاده کنیم.



وی افزود: این فضا مختص دولت نیست و به مردم هم بستگی دارد و در این زمینه کارگروه پیشخوان دولت فعالیت داشته و بررسی می کند، اینکه تکنولوژی جدید چقدر مورد استفاده قرار می گیرد و آیا ضرورت دارد در دورترین نقطه روستایی، مردم برای پرداخت قبض و یا کارهای دیگر مسافت طولانی را بپیمایند.





ساماندهی دفاتر پیشخوان

وی تصریح کرد: دفاتر پیشخوان دولت اگر ساماندهی شود، خدمات رسانی به مردم تسهیل می شود و در این زمنیه دفتر فناوری نظام مند است و مکمل همه اینها دفتر آموزش و پژوهش است.



معاون استاندار مازندران بیان کرد: در عصر دانایی و پیشرفت کسی قدرتمند است که دانش و علم بیشتری دارد و هر کس باید به سلاح دانایی مسلح شود و در حوزه تخصصی خودش آموزشهای کوتاه مدت، دراز مدت را فرا گیرد.



وی با بیان اینکه مقوله پژوهش قسمت مهم دیگری است، اظهار داشت: علیرغم پیشرفت علوم، مجهولات زیادی داریم و به عنوان نمونه چقدر معدن در مازندران داریم، چقدر شناسایی شده و چه میزان استفاده می کنیم.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه سهم بخش پژوهش از بودجه کشور یک تا سه درصد است و باید این میزان صرف فعالیتهای پژوهشی شود، اظهار داشت: همچنین باید بررسی شود چقدر از این اعتبارات، صرف پژوهشهای واقعی می شود.



محدودیتهای تحول اداری

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران تصریح کرد برای حرکت و توسعه باید وضعیت موجود شناخته شود، در سیاست تحول اداری نباید تمام اختیار در دست یک نفر باشد و اکنون در بخش تحول اداری با محدودیت، کمبود اعتبار و قوانین دست و پاگیر مواجه هستیم و همه اینها موانع است و تحول یک بخش به مجموعه و اختیارات ما باز می گردد و بخشی هم به کشور بر می گردد.



آرامش نیاز مازندران است

خیریانپور افزود: یکی از نیازهای اساسی استان مازندران، آرامش استان است و همه هم و غم مجموعه و مردم باید در راستای این هدف باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظام اداری استان تا پایان عمر خدمتتان در سمت معاونت استاندار مازندران به پویایی خواهد رسید، اظهار داشت: من این قول را می دهم و به عنوان یک کارشناس مسئول که سالیان دراز را در وزارت کشور و در استانهای مختلف کشور و با استانداران متفاوت خدمت کردم، با صراحت، محکم و قاطعانه می گویم، در حوزه کاری ام، مجرب، صاحب نظر و صاحب تجربه هستیم.





تیم استانداری قوی است

وی با گلایمندی از قضاوت زودهنگام برخی نشریات و رسانه ها بیان داشت: قضاوت زود هنگام توسط برخی نشریات استان در مورد من اصلا درست نیست، همینطور دیگر معاونین استاندار هم در حوزه خودشان تخصص و تجربه لازم را دارند و تیم استانداری تیم ضعیفی نیست.



حسن خیریانپور با تاکید به پرهیز از تخریب و منفی پردازی گفت: مدیران اجرایی باید به کارهای اجرایی بپردازند، زیرا پرداختن به مسائل حاشیه ای هیچ خیر و برکتی ندارد و سبب فرصت سوزی می شود.



معاون استاندار مازندران با بیان اینکه، حاشیه پردازی به نفع استان نیست از همه اثرگذاران، مطبوعات و رسانه ها خواست تا همه تلاش و هم غم خود را برای آرامش و پیشرفت استان بگذارند.



وی افزود: باید از شکاف و تشتت جلوگیری کرد و اختلافها را کنار گذاشت و برای توسعه استان تلاش و برنامه ریزی کرد، زیرا اکنون استان نیاز به آرامش، فضای آرام، وحدت، تعامل و همدلی دارد.



معاون استاندار مازندران بیان داشت: توجه تیم استان به نقطه نقطه استان بوده و نگاه عادلانه ای نسبت به همه مناطق استان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مازندران نقش فرااستانی و ملی دارد، افزود: خدماتی که در استان داده می شود، متعلق به همه کشوربوده و باید نقش فرااستانی مازندران تبیین شود.