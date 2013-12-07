اخاذی مرد تبهکار به شیوه فیلم گشت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، 30 تیر امسال فردی با مراجعه به کلانتری 108 نواب به مأموران اعلام کرد: فردی حدود 40 ساله که خود را مأمور ارگانهای نظامی معرفی کرده بود به اتهام توهین به مسئولین نظام قصد داشت تا مرا بازداشت کند اما پس از گرفتن مبلغ 18 میلیون تومان وجه نقد که قرار شد آن را به ازای تأمین وثیه آزادی خود پرداخت کنم ، از بازداشت من منصرف شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جعل عنوان و اخاذی تحت پوشش مأمور " و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت 11 صبح 26 تیر امسال به بانک شعبه فلکه دوم صادقیه مراجعه کردم تا حقوق واریزی حساب خود را به حساب یکی از دوستانم منتقل کنم. بعد از ورود به بانک ، فرد دیگری در کنارم نشست و شروع به پرسیدن سؤالاتی در خصوص اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور از من کرد. بعد از اینکه پاسخ سؤالات این شخص را دادم ناگهان وی با نشان دادن کارتی خود را آقای احمدی و از پرسنل ارگان های نظامی معرفی کرد و عنوان داشت که می بایست برای ارائه پاره ای توضیحات به مقر آنها بروم و تأکید کرد که با توجه به انتقادهایی که از مسئولان نظام داشته ام ممکن است موقعیت کاری خود را از دست بدهم.

وی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : با توجه به اینکه تحت تأثیر جو روانی حاصل از حرف های این شخص قرار گرفته بودم به درخواست وی از بانک خارج شدم . در محلی خلوت او با نشان دادن یک اسلحه کمری در خصوص اقدام به فرار به من اخطار داد و بیان کرد "با توجه به اینکه شما انسان محترمی هستید ، در ملأ عام به شما دستبند نمی زنم اما اگر قصد فرار داشته باشید اقدام به تیراندازی خواهم کرد" و سپس به طرف بزرگراه جناح رفته ، سوار یک تاکسی شده و در میدان آزادی پیاده شدیم . بعد از پیاده شدن از ماشین ، وی عنوان کرد که اگر مرا به مقرشان منتقل کند وثیقه ای کمتر از 100 میلیون تومان مورد پذیرش رئیس مقر قرار نخواهد گرفت و من به او گفتم در تهران کسی را ندارم که ضمانت مرا قبول کند و او جواب داد "این موضوع برای شما خیلی بد خواهد شد چون حداقل مدتی را باید در بازداشتگاه بمانید و چه بسا که پس از بازپرسی و تحقیقات به مقامات قضایی و حتی زندان تحویل داده شوید" .

با توجه به اینکه تحت تأثیر حرف های این شخص قرار گرفته و کاملا ترسیده بودم ، از او درخواست کردم تا در صورت امکان راه حل دیگری را جلوی پای من قرار دهد تا به بازداشتگاه نروم و او گفت که اگر مبلغی در حدود 20 میلیون تومان را در قالب ضمانت بدهم ، او هم سعی می کند تا به من کمک کند و به این بهانه قبول کرد تا در ازای گرفتن 18میلیون وجه نقد- به عنوان وثیقه و ضمانت - مانع از بازداشت من شود . بعد از این حرف 18 میلیون تومان از حسابم خارج کرده و تحویل او دادم . وی گفت که حالا که وجه ضمامت را تحویل داده ام ، سعی خواهد کرد تا به من کمک کند ولی باید یک ماه آینده که با من تماس حاصل خواهد شد ، خودم را به مقر آنها معرفی کنم و سپس روبه روی وزارت کار سوار تاکسی شدیم و من کمی جلوتر و در ضلع شمالی میدان آزادی از تاکسی پیاده شدم .

با آغاز رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان اداره پنجم با مراجعه به شعبات بانکی در خیابان بانکی اقدام به شناسایی تصاویر متهم پرونده کردند که این شخص به همراه مالباخته وارد شعبات بانکی شده و اقدام به دریافت وجوه نقد از مالباخته کرده بود . در ادامه و با بررسی شکایت های مشابه ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان شدند که با مراجعه به دادسراهای نواحی 10 ، 11 ، 27 ، 6 و 5 تهران اقدام به طرح شکایت های مشابه کرده بودند که تمامی آنها پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران ، تصاویر به دست آمده از طریق دوربین های مداربسته بانکی را مورد شناسایی قرار دادند .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر عنوان داشت : با شناسایی تعدادی از مالباختگان که از سوی متهم پرونده و تحت عناوین مختلف مأمورین نظامی ، انتظامی و سایر ارگان های دولتی مورد اخاذی های قرار گرفته اند و به منظور شناسایی هویت متهم و همچنین دیگر مالباختگان احتمالی ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد متهم را از طریق شماره تماس 51055505 و 51055608 در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. همچنین از شکات و مالباختگان احتمالی نیز که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .