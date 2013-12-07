به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین‌نیا صبح شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: مدیریت واحد از عوامل موفقیت طرح های بزرگ در هر زمینه ای است چرا که مدتی طول می کشد تا یک نفر برای طرحی برنامه ریزی کرده و بر جوانب مختلف آن مسلط شود و اینجاست که با تعویض وی، مدیر جدید باید بار دیگر مراحل قبلی را از نو سپری کند.



وی با بیان اینکه تعویض مداوم مدیران سبب عدم احاطه کافی بر طرح ها می شود، افزود: تک مدیریتی بودن جشنواره فیلم کوتاه حسنات در طی چهار دوره اخیر تداوم این جشنواره و پیشرفت سالیانه آن را در بر داشته است و این در حالی است که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی استان و حتی کشورمان به دلیل چند مدیریتی بودن ناکام می‌مانند.



مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری کارگاه های آموزشی یکی از نقاط قوت جشنواره هاست، بیان کرد: جشنواره‌ها را می توان بهترین پشتیبان برای تولید فیلم توسط فیلمسازان جوان دانست زیرا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند کمک زیادی به نسل جوان علاقه مند به فیلمسازی کند.



وی با اشاره به باید و نبایدهای لازم برای برگزاری بهتر جشنواره حسنات ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی تولید فیلم ارزان و مشاوره فکری دادن به فیلمسازان جوان فعال می‌تواند در ایجاد محتوای قوی در فیلمسازی نقش داشته باشد ضمن اینکه برگزاری کارگاه‌های آموزشی تبدیل ایده به طرح نیز باید در دستور کار مسئولان جشنواره قرار گیرد.



سالیانه 200 میلیارد صرف تولید فیلم فیلمسازان جوان می شود



سیدین نیا با بیان اینکه سالیانه بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار در کشور صرف تولید فیلم توسط فیلمسازان جوان می‌شود، ادامه داد: عدم مدیریت صحیح سبب شده تنها یک درصد از تولیدات فیلمسازان جوان به جشنواره‌ها و رسانه‌ها راه پیدا کند.



وی با اشاره به لزوم حمایت های مادی و معنوی مسئولان از فیلم سازان جوانان، عنوان کرد: پس از پایان هر جشنواره درواقع کار مسئولان و ارگان های فرهنگی آغاز می شود که لازم است با حمایت های مادی و معنوی لازم برای بهره‌برداری از محتوای جشنواره‌ها به تولید آثار فرهنگی آن جشنواره کمک کنند.



لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ها برای تداوم جشنواره های سینمایی



مدیر حوزه هنری اصفهان با اشاره به لزوم برنامه ریزی های صحیح برای پخش فیلم‌های کوتاه برگزیده‌ جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ابراز داشت: لازم است از ظرفیت صدا و سیما و رسانه‌ها به درستی برای تداوم جشنواره‌های مختلف سنمایی از جمله جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات استفاده کنیم تا فیلمسازان جوان را بیش از گذشته برای تولید فیلم های مناسب ترغیب کنیم.



به گزارش مهر چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان به منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ احسان و نیکوکاری و خیراندیشی، همیاری، نوع دوستی و همـدلی در میـان مردم به ویژه جوانان، با موضوع احسان و نیکوکاری از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

