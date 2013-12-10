هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت‌های حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مبنی بر اینکه تمام هزینه‌های تجهیز سینماهای کشور به سیستم دیجیتال توسط دولت پرداخت می شود، گفت: می‌توان امیدوار بود که به زودی تمام سینماهای کشور به سیستم دیجیتال تجهیز شوند، البته روند تجهیزات سینماها با اولویت سینماهای حاضر در سی و دومین جشنواره بین المللی فجر خواهد بود.

وی با اشاره به این که هنوز تماسی از سوی سازمان سینمایی برای تجهیز سالن های شهرداری تهران برای حضور در جشنواره فیلم فجر گرفته نشده است، توضیح داد: البته هنوز زمان زیادی برای تجهیز سالن‌ها وجود دارد اما بهتر است هرچه سریعتر این اتفاق رخ دهد تا تمام آزمون و خطاها قبل از جشنواره صورت گیرد.

منبتی ادامه داد: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حال حاضر 20 سالن سینمایی دارد که که از این تعداد تنها یک سالن به سیستم دیجیتال تجهیز شده است که البته این تجهیزات هم چندان کیفیت مناسبی ندارد. این نوع از تجهیزات از هندوستان آمده که با سرورهای بومی شده در کشور در سینماهای ایران پخش می شود، البته تا آن جا که اطلاع داریم این سیستم تنها در سینماهای درجه 3 هندوستان به کار می رود و کارایی چندان مناسبی ندارد.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر بیان کرد: سال گذشته سازمان سینمایی بعد از پایان جشنواره فیلم فجر، تمامی سیستم های دیجیتال را از سطح سینماها جمع کرد و تنها سینماهایی که هزینه کامل سیستم های دیجیتال را پرداخت کرده بودند اجازه نگه داشتن این سیستم ها را داشتند که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تنها هزینه تجهیز یکی از سالن های پردیس ملت را پرداخت کرده بود.

وی توضیح داد: البته سازمان سینمایی تا امروز طرح خود برای خرید سیستم های دیجیتال سینماها را اعلام نکرده، اما امیدوارم حالا که می خواهد هزینه کند، تجهیزات مناسب ( D cinema) را خریداری کند تا کیفیت مناسبی برای اکران فیلم های سینمایی داشته باشیم. هرچند هزینه خرید این سیستم ها بیشتر است اما کیفیت مناسب تری دارد و رضایت مخاطب را بالا می برد.

مبنتی در پایان گفت: امیدوارم سازمان سینمایی در نهایت هزینه خود را برای تجهیز سالن‌های سینمایی بهینه مصرف کند.