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۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۹

در جلسه علني امروز مجلس؛

تقاضاي استعفاي سيد احمد موسوي نماينده اهواز اعلام وصول شد

تقاضاي استعفاي سيد احمد موسوي نماينده اهواز اعلام وصول شد

استعفاي سيد احمد موسوي نماينده اهواز و عضو هيات رييسه مجلس از نمايندگي مجلس در جلسه علني امروز اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سيد احمد موسوي در متن تقاضانامه استعفاي خود، علت استعفايش را دعوت رييس جمهور از وي براي تصدي پست معاونت حقوقي و پارلماني رييس جمهور عنوان كرده است.

استعفاي موسوي بايد به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

کد مطلب 219011

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