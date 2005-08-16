گم شدن 4/1 ميليون تن گندم ربطي به جهاد كشاورزي ندارد// از ابتدا مخالف واردات گندم دامي بوده ام

محمود حجتي درمراسمي كه با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سوال خبر نگار اقتصادي مهر درمورد مفقود شدن يك ميليون و 400 هزار تن گندم افزود: مفقود شدن اين حجم گندم بايد از طريق دوستان در وزارت بازرگاني پيگيري شود و به دستگاه ما هيچ ارتباطي ندارد، بطوريكه حتما وزير بازرگاني در اين خصوص صحبتهايي كرده و خواهد داشت .

وي با اشاره به واردات گندم خوراكي به جاي گندم مصرفي به سيلوها گفت: با توجه به مشكلات پيش بيني شده موجود از ابتدا نيز با واردات گندم دامي موافق نبوده ايم زيرا گندم دامي گندمي ارزان و با كيفيت بسيار پايين است ودر صورت مخلوط شدن مقداري از آن با گندم داخلي قطعا موجب كاهش كيفيت گندم داخلي خواهد شد .

حجتي تاكيد كرد: اين در حالي است كه با توجه به استانداردهاي مناسبي كه در مورد كيفيت گندم داشته ايم مخلوط شدن گندم دامي با گندم مصرفي موجب اثرات سويي بر كيفيت گندم خواهد شد .

وي افزود: اين در حالي است كه طي صحبتهاي مكرر با دوستان در وزارت بازرگاني خواستار عدم ارائه مجوز واردات براي واردات گندم دامي شديم و گفتيم اگر اجازه واردات داده شد بايد با نظارت باشد كه البته نظارتش بسيار سخت است .

وي در مورد الويتهاي كاري وزير آينده جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به اينكه من به كار سيستمي معتقد هستم در صورتي كه با يك سيستم همراه بود مي توان فعاليت كرد قطعا هر مدير و مسوولي براي اجراي هر تغييري و تحولي در صورت همراهي با سيستم وايجاد توافق وتفاهم مي تواند نظر خود را اجرايي كند .

حجتي بحث گندم را نمونه بارزي از همراهي خود با سيستم داخل و خارج وزارتخانه دانست و گفت: درزمينه افزايش توليد و خودكفايي گندم شخصا هيچ اعمال مديريتي نكردم و پس از دريافت بازخورد كارشناسي بخش , كاررا ادامه داديم .

وي در مورد انتخاب مجري طرح گندم به عنوان وزير آينده جهاد كشاورزي گفت : كسي كه نامزد وزارت شده خود در اين مسير بوده و اميد است كه با كمك تمامي دست اندركاران رسالت بار سنگين وپر اضطرابي كه روي دوشش گذاشته شده به مقصد برساند .

حجتي تصريح كرد: آقاي اسكندي يكي از مديران قابل در وزارت جهاد كشاورزي است كه خدمات بسياري انجام داده و البته وزارت جهاد كشاورزي ظرفيتهاي قابل بسياري دارد كه اقاي اسكندري يكي از آنها است .

وي با اشاره به اينكه در آينده چه فعاليتي را ادامه خواهد داد , گفت : من يك كارگر هستم و الحمدالله چيزي كه وجود دارد كار است گوشه اي مي ايستيم و كار مي كنيم , اين آمد و رفتها طبيعي است، امروز خدا را شكر مي كنيم كه اين مسووليت سنگين را از روي دوشمان برداشته شده است .

وي بزرگترين ضعف خود را از دست دادن فرصت ها دانست و گفت: من سعي كردم تا جايي كه مي توانم از فرصتهاي موجود استفاده كنم اما فكر مي كنم بزرگترين ضعف من از دست دادن فرصتها و زمان بوده و اين در حالي است كه يك مدير و مسوول هيچ گاه در اختيار خودش نيست بلكه متعلق به يك جامعه و نسلهاي اينده است .

حجتي در مورد بورس كالاهاي كشاورزي , گفت: مشكلاتي در مورد فعال سازي بورس كالاهاي كشاورزي داشته ايم و خواهيم داشت و اين در حالي است بايد بپذيريم كه تنها حدود ده ماه از راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي مي گذرد و هنوز خيلي از اقلام وارد بورس نشده كه وارد شدن انها به بورس كالاهاي كشاورزي زمان مي برد .

وي شغل خبرنگاري را حرفه اي سخت دانست و گفت : با توجه به اينكه مطالب خبر نگاران در واقع به نوعي قضاوت است كه در اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد لذا بد اخلاقي بنده و يا همكاران نبايد مانع از عدم اجراي رسالت سنگين حرفه خبرنگاري شود .