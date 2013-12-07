تخفیف مصرف برق برای بیماران جانباز اردبیلی

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تخفیفات برای رعایت حال جانبازان بالای 20 درصد است که ملزم به استفاده از دستگاه های پرمصرف برق برای درمان بیماری های خود هستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هزینه کرد 80 تا 100 کیلو وات ساعت در ماه برای این تعداد رایگان بوده و تنها برای مازاد مصرف هزینه اخذ می شود.

به گفته علیزاده این در حالی است که متوسط مصرف برق هر خانوار اردبیلی 140 کیلو وات ساعت در ماه است و تخفیفات نرخ قابل توجهی را شامل می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اردبیل تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای مراعات حال جانبازان بوده و به صورت عمومی شامل حال تمامی شهروندان نمی شود.

وی در خصوص طرحی مبنی بر ارائه تخفیفات مصرف برق برای بیماران خاصی که ملزم به استفاده از دستگاه های پرمصرف می شوند ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: در صورتی که چنین پیشنهادی به اداره برق استان ارائه شود بررسی خواهد شد.