به گزارش خبرگزاری مهر، دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های ميان رشته‌ای قرآن كريم» در راستای منويات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و به منظور اشاعه و گسترش مطالعات ميان رشته‌ای در زمينه قرآن و ايجاد بستری مناسب برای كاربردی كردن مفاهيم، فرهنگ و پژوهش‌های قرآنی در سطوح مختلف سازمان‌ها و مؤسسات و همچنين انتشار نتايج پژوهش‌های ميان رشته‌ای قرآن كريم، به همت سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشگاهیان كشور به انتشار می‌رسد.

دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های ميان رشته‌ای قرآن كريم» فعاليت خود را از نيمه دوم سال 1387، زير نظر اداره پژوهش سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشگاهیان كشور، وابسته به جهاد دانشگاهی، شروع نموده است، هر دوفصل يك‌بار منتشر می‌شود و تاكنون شش شماره از اين مجله چاپ و منتشر شده است.

این مجله باصاحب امتیازی جهاد دانشگاهی و با مدیر مسئولی سيد مهدي تقوي، رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور به فعالیت می پردازد. رئیس شورای سیاستگذاری این مجله دکتر علی منتظری و عبدالحسين خسروپناه سردبیر نشریه اند.

در ششمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های ميان‌‌رشته‌ای قرآن كريم» مقالات: «اثربخشی معنا درمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگی و سلول T /کمکی(CD4+)» به قلم نجمه حميد و شوبو ویسی؛ «امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن» نوشته سیّد اسماعیل حسینی اجداد و سیّده اکرم رخشنده‌نیا؛ «حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات» به نگارش سجاد شهباز قه‌فرخی و مصطفی مسعودیان؛ «رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن برای آموزش روستاييان» به قلم منصور شاه ولی و فهیمه ابراهیمی؛ «بازشناسی مؤلفه های هويّتی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین(ع)» نوشته هانیه اخوت؛ و مقاله «مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع)» به نگارش خلیل پروینی و مرتضی زارع برمی؛ به چاپ رسیده است.

لازم به ذكر است اين دوفصلنامه برای بهره‌برداری در سايت دوفصلنامه به آدرس:http://journal.quran.ir و پايگاه‌های الكترونيكی مجلات نور به آدرس: www.noormags.com، بانك اطلاعات نشريات كشور به آدرس: www.magiran.com، مركز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به آدرس: www.srlst.com، پايگاه اطلاع رسانی سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور به آدرس www.iska.ir و پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس:www.sid.ir در دسترس عموم پژوهشگران قرار گرفته است.

اساتید، پژوهشگران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی می توانند مقالات خویش را به آدرس الکترونیکی: quranjournal@gmail.com؛ یا سايت دوفصلنامه به آدرس http://journal.quran.ir همراه با نامه درخواست از سردبیر برای درج دردوفصلنامه ارسال نمایند.

