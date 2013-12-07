توفیق در مذاکرات بدون هویت ایرانی و اسلامی ممکن نبود/ تبدیل شوراها به شورای شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست شوراهای اسلامی استان تهران که ظهر شنبه به میزبانی شهر جدید پردیس و با حضور حجت الاسلام توسلی، امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، موحدی ثنایی، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری، مهاجر، فرماندار پردیس و سایر مسئولان استانی و محلی در محل همایش های شهرداری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: حفظ و صیانت از هویت سیاسیِ منشعب از هویت ایرانی و اسلامی نکته مهمی است که همگان باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر این هویت حفظ نشود اصلاً معلوم نیست که استقلال کشور نیز حفظ شود، اینکه امروز سعی می کنند این هویت را از جامعه بگیرند از همین اصل نشات می گیرد، بدون حفظ هویت سیاسی ناشی از هویت اسلامی ایرانی در همه عرصه های داخلی و خارجی از جمله مذاکرات با 1+5 موفق نمی شدیم.

این مسئول اضافه کرد: بر اساس چنین اعتقاداتی است که ایران اسلامی تا کنون مبارزه کرده و حال پیروزمندانه رو به جلو حرکت می کند؛ امروز امیدواریم دولت جدید بتواند آنچه را ترسیم کرده و مدنظر دارد، دست یابد و همه باید دولت را در نیل به اهداف پیش رو یاری کنند.

مخالف استفاده از واژه "دولت محلی" در خطاب شوراها هستم

چمران با بیان اینکه مخالف استفاده از واژه دولت محلی در خطاب شوراهای اسلامی هستم، اظهار داشت: مدیریت های محلیِ شهری و روستایی، مجموعه های کوچکی هستند که می توانند در عرصه های مختلف تأثیرگذاری بسیاری داشته باشند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: امروز شوراهای اسلامی در رده نخست برخوردهای مردم قرار دارند، این شوراهای اسلامی هستند که می توانند دیدگاه مردم را نسبت به دولت و نظام تنظیم کنند.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر شهری با فضاهای نامناسب بصری و امنیت ناکافی ایجاد شود، فرد بیننده چنین مناظری نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی خوشبین نخواهد بود و بدین ترتیب مصداق واژه "بلد امن" آمده در کلام الله مجید می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.

این مسئول اضافه کرد: باید شهرهای اسلامی به گونه ای ایمن سازی و زیباسازی شوند که در ظرف سوگند الهی بگنجند.

لزوم فراگیری قانون از سوی مردم، مسئولان و شوراها

وی با تأکید بر لزوم فراگیری قانون از سوی مردم، مسئولان و شوراهای اسلامی، اظهار داشت: آموزش در زمینه خدمتگزاری مسئله بسیار مهمی است که باید از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: این مهم علاوه بر اعضای شوراهای اسلامی باید از طرف مسئولان نهادهای خدماتی و عمرانی نیز مورد عنایت قرار گیرد، در این زمینه برپایی دوره های آموزشی همراه با برگزاری آزمون های نهایی، روشی ثمربخش است.

چمران اضافه کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان شورای نگهبان باید در صورت مشاهده مغایرت های قانونی در مصوبات ارسالی از سوی شوراها نسبت به تصحیح و بازگرداندن آنها با درج مواد و مفاد مربوطه قانونی اقدام کنند که این امر مستلزم تسلط کافی بر قوانین جاری است.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: وجود چنین آموزش هایی در شوراهای اسلامی و همچنین دستگاه های اجرایی موجبات به روز شدن این نهادها را فراهم می سازد.

قرار نبود شوراها به شورای شهرداری بدل شوند

وی بیان داشت: البته در این بین نباید به روز رسانی آموزش قوانین به مردم را نیز از یابد برد؛ امروز مردم همه چیز را از شوراهای اسلامی طلب می کنند که البته درست هم هست چراکه قرار نبود شوراهای شهر به شورای شهرداری بدل شوند بلکه بر اساس قانون اساسی مقرر بود تا این مجموعه ها، شورای شهر باشند، اما به هر حال وضع فعلاً اینگونه است.

این مسئول ادامه داد: قانون دست اعضای شورای اسلامی را در زمینه پیگیری مشکلات مردمی باز گذاشته تا این افراد مسائل شهر و روستای خود را دنبال کنند، در این میان مجموعه های اداری نظیر استانداری و فرمانداری نیز از ایجاد تعاملی مناسب میان مسئولان اداری و اعضای شوراهای اسلامی استقبال می کنند.

چمران اضافه کرد: شوراهای اسلامی در کل رابط میان دولت و مردم قلمداد شده و به نوعی رده نخست دریافت نقطه نظرات مردمی محسوب می شوند، از این رو، شوراها باید درخواست و مطالبات مردمی را به دولت انتقال دهند.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: هر شهر و روستایی که اعضای شورای آن با شهردار بعنوان نماینده اجرایی شورا و همچنین فرمانداری و استانداری ارتباط خوبی برقرار کند، منطقه ای موفق شمرده شده و مردم آن از خیرات و برکات حسن تعامل نهادهای مذکور بهره بهتری می برند؛ با ایجاد چنین همکاری هایی، رضایت مردم و در پی آن رضایت خداوند متعال محقق می شود.

شوراهای اسلامی از قانون عدول نکنند

وی با تأکید بر اینکه اعضای شوراهای اسلامی باید در اجرای مرّ قانون پیشگام بوده و از آن عدول نکنند، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از سوی بزرگان و نخبگان کشور مکتوب شد و امروز این قوانین در اختیار مردم و مسئولان قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به شرایط انجمن ها شهری در دوران حکومت ستمشاهی یادآور شد: تا پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی مجموعه هایی تحت عنوان انجمن های شهری وجود داشت، اما نه کسی در جریان انتخاب آنها شرکت می کرد و نه کسی اعضای آن را می شناخت، چراکه جامعه به خوبی می دانست که آن افراد در چه شرایط و با چه فرایندی روی کار می آمدند.

چمران ادامه داد: امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصول هفت و هشت به موضوع شوراهای اسلامی اشاره و توجه شده است، کمتر موضوعی در این قانون مترقی وجود دارد که به اندازه شوراها در خصوص آن بحث شده باشد.

رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: باید سعی و کوشش همه آحاد جامعه اسلامی بر اجرای دقیق این عصاره انقلاب اسلامی متمرکز باشد، اگر قانون اساسی و همچنین قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در خصوص شوراهای اسلامی به خوبی صورت اجرایی به خود گیرد، بی شک گام های بزرگی در مسیر آبادی و امنیت واقعی شهرها و روستاهای کشور برداشه می شود.

"اگر خدا بداند، کافی است"

وی در پایان با اشاره به روایتی از نامه شهید چمران به امام راحل(ره) خاطرنشان کرد: بسیار پیش آمده که در شوراهای اسلامی و همچنین دولت خدماتی بزرگ انجام شده اما مردم متوجه آن نشده اند، اما به قول شهید چمران "اگر خدا بداند، کافی است".

این مسئول ادامه داد: این جمله یکی از جملات زیبای شهید چمران است؛ دکتر چمران طبق عادت نامه های بسیاری برای دوستان خود می نگاشت که اغلب آنها را مگر به حکم اجبار، ارسال نمی کرد.

چمران اضافه کرد: بعد از خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از لبنان به مدرسه ای در شهر "صور" این کشور رفتم و با صحنه به هم ریخته وسایل و اوراق دفتری و اداری آن مکان مواجه شدم، در میان اوراق روی زمین طرز تحریر دست نوشته هایی به چشمانم آشنا آمد و با نگاهی دقیق تر دریافتم که این نوشته ها به قلم شهید چمران مکتوب شده است.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: بعد از شناسایی دست خط شهید چمران با هیجان بسیار به همراه یکی از دوستان حاضر در آن مدرسه که آقای محمدعلی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی بود نسبت به جمع آوری آنها اقدام کردیم.

وی ادامه داد: در میان نامه های شهید چمران دست نوشته ای چهارخطی از وی خطاب به امام راحل(ره) وجود داشت که البته به ایشان ارسال نشد، در آن نامه آمده است که "من شما را خیلی دوست دارم و خیلی علاقه دارم بیایم و کارهایی را که کرده ام گزارش کنم، ولی گاه از شدت علاقه نمی توانم بیایم و شما را ببینم و فکر می کنم اگر کارهایی را که می کنم خدا بداند، کافی است"

این مسئول اضافه کرد: شهید چمران در ولایت و رهبری ذوب بود و به رغم برخی از خاطرات مندرج در کتب دوستان قدیمی وی، این شهید با فرمان امام راحل(ره) بعد از بازگشت به ایران با وجود قصد برای رجعت به لبنان از این انگیزه خود صرف نظر کرد.

چمران افزود: وسایل شهید چمران شامل چند کتاب را نیز خود من بعد از ورود به لبنان بازگرداندم تا به دست وی برسد.