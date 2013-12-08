ساخت یک دوربین برای تسهیل رانندگی در مه سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه فناوری ماساچوست ( ام آی تی) دوربینی ساخته اند که می تواند فاصله را حتی از میان مواد مات یا نیمه شفاف اندازه گیری کند.

این دوربین از پالسهای نور با طول نانوثانیه استفاده می کند و حرکتها را اندازه یگیری می کند و یک تصویر سه بعدی ارائه می کند.

ویژگیهای مذکور به دوربین این امکان را می دهد که تفاوت بین نوری که توسط قطرات باران پخش می شوند و اجسام جامد را چون سپر اتومبیل را تشخیص دهد.

مهندسانی که این دستگاه را ساخته اند اظهار داشتند که این دستگاه می تواند به رانندگان کمک کند که از میان مه غلیظ وسایل نقلیه و جاده را به خوبی مشاهده کنند.

آچوتا کادامبی یکی از اعضای تیم ساخت این دوربین گفت: با استفاده از این دوربین می توان مدلها سه بعدی از اجسام مات یا نیمه شفاف تهیه کرد.

این دوربین از فناوری با نام " زمان پرواز" استفاده می کند که اندازه زمانی که یک سیگنال نور به یک شی بازتاب داده شود را گرفته تا فاصله را محاسبه کند.

این دوربین با هزینه 300 پوندی قابل ساخت است و می تواند تفاوت نور پخش شده و نور بازتاب داده شده را تعیین کند.

