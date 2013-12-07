به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "هیس!" که با استقبال خوب تماشاگران در اکران عمومی ایران و آمریکای شمالی مواجه شده است در بخش سینمای جهان جشنواره کرالا به نمایش درمی‌آید.

این فیلم که پیشتر برنده جایزه فیلم منتخب تماشاگران از سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده بود، در جشنواره‌ سائوپائولو (برزیل) و بخش مسابقه رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم هند در شهر گوا نیز به نمایش درآمده است.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کرالا از 15 تا 22 آذر ماه سال جاری در کشور هندوستان برگزار می‌شود.

در این فیلم طناز طباطبایی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، امیر آقایی، مائده طهماسبی، فرهاد آئیش، هادی مرزبان و... بازی می کنند و هم اکنون نیز در امریکا روی پرده رفته است.