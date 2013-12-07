به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی قبل از ظهر شنبه در دبستان مرتضی کاشمر که نمادین اجرای طرح توزیع شیر رایگان در آن برگزار شد اظهار کرد: این طرح هم‌زمان با سراسر کشور از امروز در تمامی دبستان‌های دور اول و دوم، دبیرستان دور اول، مدارس نمونه و مهد‌کودک‌های دولتی آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با هدف فرهنگ‌سازی و تشویق دانش‌آموزان به مصرف شیر به‌عنوان یکی از مواد غذایی ضروری بدن و نیز در راستای افزایش بهداشت و کاهش هزینه‌های درمان توسط آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

محمدی کاهش سوء تغذیه و افزایش سلامت و رشد جامعه، افزایش توان فیزیکی و فکری دانش‌آموزان را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی تصریح کرد: عدم توجه به فرهنگ تغذیه و مصرف صحیح مواد غذایی به یکی از مشکلات اساسی در کشور تبدیل شده، بنابراین باید اقدامات لازم در زمینه اصلاح فرهنگ تغذیه در کشور انجام شود.

محمدی توزیع شیر رایگان به ازای هر دانش‌آموز در هفته را دو نوبت اعلام کردو گفت: این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهدداشت.

گفتنی است، در این طرح 17 هزار و 500 دانش‌آموز از شیر پاستوریزه و 500 دانش‌آموز روستایی مناطق دوردست از شیر استریلیزه استفاده می‌کنند.