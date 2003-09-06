صندوقهاي قرض الحسنه رقيبي براي بانكها نيستند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: صندوقهاي قرض الحسنه باهدف پرداخت وام ازمحل سرمايه گذاري خيرين ونيازمندان تشكيل شده اند و اجازه سرمايه گذاري، خلق پول و فعاليتهاي شبه بانكي را ندارند.

ايرج نديمي فعاليت اقتصادي برخي صندوقهاي قرض الحسنه با استفاده از سرمايه هاي خيرين و مردم و نحوه پرداخت وام ، باز پرداخت و ميزان نگه داشتن سرمايه هاي مردم را مغاير با اساسنامه صندوقهاي قرض الحسنه دانست.

نديمي تصريح كرد: گزارشهاي دريافتي و تحقيقات صورت گرفته در برخي صندوقهاي قرض الحسنه نشان داده است در برخي از اين صندوقها عمليات پول شويي نيز صورت مي گيرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پرداخت نكردن سود به سرمايه هايي كه براي دريافت وام پس انداز مي شوند را از ديگر تخلفات اين صندوقها بيان كرد.

وي با بيان اينكه تعداد صندوقهاي قرض الحسنه متخلف بسيار اندك است گفت: لايحه اي براي ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه به منظور رفع اين مشكلات به مجلس آمده است كه پيش بيني مي شود نمايندگان مجلس به اين لايحه راي مثبت بدهند.

نديمي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين لايحه سبب كاهش فعاليت خيرخواهانه صندوقهاي قرض الحسنه و تعطيلي برخي از آنها نمي شود گفت: صندوقهاي قرض الحسنه موظف هستند كه از سرمايه هاي موجود براي پرداخت وام اقدام كنند و نبايد به سرمايه گذاري و كارهاي سود آور بپردازند.

