115 معلم برتر حوزه ابتدایی در ورامین تجلیل شدند/ معلمان افسران جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیین اختتامیه طرح های ابتدایی با حضور مجتبی عرب عامری رییس اداره آموزش و پرورش ورامین و جمعی از فرهنگیان شهرستان در سالن اجتماعات امیرالمومنین(ع) برگزار شد.

در این آیین با بررسی عملکرد دبیران ابتدایی مناطق مختلف ورامین، از 115 معلم برتر با اهدای لوح و هدایای تجلیل شد.

مجتبی عرب عامری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معلمان سرمایه های کشور هستند که عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر وضعیت کشور خواهد گذاشت.

فرهنگیان از اعتقادات نسل جوان پاسداری کنند

رییس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: معلمان ابتدایی در میان دبیران مدارس از جایگاه ویژ ای برخوردار هستند زیرا با خردسالان و نوجوانانی سر و کار دارند که هنوز ابعاد شخصیتی و فکری آنان شکل نگرفته است و به خوبی می توانند بر روی آنان تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: امروز معلمان رسالت بزرگی را در نظام اسلامی بر دوش دارند و باید در جنگ نرم دشمن و مقابله با ناتوی فرهنگی استکبار، از اعتقادات نسل جوان پاسداری کنند.

عرب عامری اضافه کرد: معلمی شغلی است که در دیدگاه اسلام و نزد پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) دارای جایگاه و منزلت والایی است.

وی گفت: سخت ترین کار به عهده انبیا بوده که بتوانند هدایت انسان ها را به عهده بگیرند و معلمان باید نقش خود را در این رسالت عظیم یعنی هدایت و ساخت انسان ها باور کنند.

این مسئول اظهار داشت: تربیت نسلی معتقد و انقلابی خدمتی بزرگ از سوی جامعه فرهنگیان کشور به نظام اسلامی است و در حقیقت تمامی ما مدیون معلمان خود هستیم.

اکثریت فرهنگیان کشور دارای روحیه جهادی و انقلابی هستند



وی بیان داشت: امروز معلمان و دبیران در مقاطع مختلف تحصیلی وظیفه دارند تا دانش آموزان را با مبانی اسلامی آشنا کنند و اگر در این زمینه کسی کوتاهی کند قطعا خسارت های بزرگی به فرد و جامعه وارد خواهد شد.

عرب عامری یادآور شد: خوشبختانه اکثریت فرهنگیان کشور دارای روحیه جهادی و انقلابی هستند و در جهت تریبت نسلی پویا و بیدار مشغول خدمت رسانی اند که باید از زحمات این افسران جنگ نرم تقدیر کرد.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: اگر امروز دانش آموزان و جوانان این مرز بوم در رشته های علمی، هنری، مذهبی و فرهنگی در جهان می درخشند و نام ایران را مطرح می کنند، پشت آن تلاش های معلمانی نهفته است که بدون ادعا و با کمترین امکانات این جوانان را تربیت کرده و پرورش دادند.

فرهنگیان به سند چشم انداز توجه کنند

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری به تلاش معلمان نیاز دارند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان و نوجوان کشور بیش از پیش فراهم شود تا در آوردگاه مبارزه با استکبار بتوانیم سربلند باشیم.

این مسئول اضافه کرد: از معلمان و فرهنگیان انتظار می رود که در بحث آموزشی به سند چشم انداز توجه داشته و از خلاقیت و نوآوری در آموزش غفلت نکنند.