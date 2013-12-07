  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

با حضور فرهنگیان؛

115 معلم برتر حوزه ابتدایی در ورامین تجلیل شدند/ معلمان افسران جنگ نرم هستند

115 معلم برتر حوزه ابتدایی در ورامین تجلیل شدند/ معلمان افسران جنگ نرم هستند

ورامین - خبرگزاری مهر: در آیین اختتامیه طرح های ابتدایی، از 115 معلم برتر حوزه ابتدایی در ورامین تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیین اختتامیه طرح های ابتدایی با حضور مجتبی عرب عامری رییس اداره آموزش و پرورش ورامین و جمعی از فرهنگیان شهرستان در سالن اجتماعات امیرالمومنین(ع) برگزار شد.

در این آیین با بررسی عملکرد دبیران ابتدایی مناطق مختلف ورامین، از 115 معلم برتر با اهدای لوح و هدایای تجلیل شد.

مجتبی عرب عامری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معلمان سرمایه های کشور هستند که عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر وضعیت کشور خواهد گذاشت.

فرهنگیان از اعتقادات نسل جوان پاسداری کنند

رییس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: معلمان ابتدایی در میان دبیران مدارس از جایگاه ویژ ای برخوردار هستند زیرا با خردسالان و نوجوانانی سر و کار دارند که هنوز ابعاد شخصیتی و فکری آنان شکل نگرفته است و به خوبی می توانند بر روی آنان تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: امروز معلمان رسالت بزرگی را در نظام اسلامی بر دوش دارند و باید در جنگ نرم دشمن و مقابله با ناتوی فرهنگی استکبار، از اعتقادات نسل جوان پاسداری کنند.

عرب عامری اضافه کرد: معلمی شغلی است که در دیدگاه اسلام و نزد پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) دارای جایگاه و منزلت والایی است.

وی گفت: سخت ترین کار به عهده انبیا بوده که بتوانند هدایت انسان ها را به عهده بگیرند و  معلمان باید نقش خود را در این رسالت عظیم یعنی هدایت و ساخت انسان ها باور کنند.

این مسئول اظهار داشت: تربیت نسلی معتقد و انقلابی خدمتی بزرگ از سوی جامعه فرهنگیان کشور به نظام اسلامی است و در حقیقت تمامی ما مدیون معلمان خود هستیم.

اکثریت فرهنگیان کشور دارای روحیه جهادی و انقلابی هستند

وی بیان داشت: امروز معلمان و دبیران در مقاطع مختلف تحصیلی وظیفه دارند تا دانش آموزان را با مبانی اسلامی آشنا کنند و اگر در این زمینه کسی کوتاهی کند قطعا خسارت های بزرگی به فرد و جامعه وارد خواهد شد.

عرب عامری یادآور شد: خوشبختانه اکثریت فرهنگیان کشور دارای روحیه جهادی و انقلابی هستند و در جهت تریبت نسلی پویا و بیدار مشغول خدمت رسانی اند که باید از زحمات این افسران جنگ نرم تقدیر کرد.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: اگر امروز دانش آموزان و جوانان این مرز بوم در رشته های علمی، هنری، مذهبی و فرهنگی در جهان می درخشند و نام ایران را مطرح می کنند، پشت آن تلاش های معلمانی نهفته است که بدون ادعا و با کمترین امکانات این جوانان را تربیت کرده و پرورش دادند.

فرهنگیان به سند چشم انداز توجه کنند

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری به تلاش معلمان نیاز دارند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان و نوجوان کشور بیش از پیش فراهم شود تا در آوردگاه مبارزه با استکبار بتوانیم سربلند باشیم.

این مسئول اضافه کرد: از معلمان و فرهنگیان انتظار می رود که در بحث آموزشی به سند چشم انداز توجه داشته و از خلاقیت و نوآوری در آموزش غفلت نکنند.

کد مطلب 2190508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها