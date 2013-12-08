به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی طی سال‌های اخیر در استان خراسان جنوبی باعث شده تنوع گیاهی در مراتع کاهش یابد که این پدیده علاوه‌بر تغییرات به وجود آمده در نوع پوشش گیاهی مراتع صنعت دامداری استان را نیز تحت شعاع قرار داده است.

علاوه بر این با قانون منع شکار گرگ و افزایش آن در منطقه که مانند نمکی بر زخم دامداران شده به خصوص با شروع فصل سرما دامدارای استان را بیش از بیش در بحران قرار داده است.

این پدیده در سال های اخیر بسیار زیاد شده و هر روز گزارش های زیادی درباره خسارتهای ناشی از گرگ زدگی در مناطق مختلف استان اعلام می شود.

سایه بحران بر دامداری عشایر

"احمد شهابادی" یکی از دامداران منطقه عشایری سروباد است، که با ضمانت یکی از هم ولایتی هایش وام گرفته تا دامداری کند و از این راه چرخ زندگی اش را بچرخاند در گفتگو با مهر با بیان اینکه حدود 14 گوسفند وی که باردار هم بوده اند تلف شدند، اظهارکرد: حدود 25 گوسفند هم در حالی که بدن هایشان زخمی شده هنوز زنده هستند علاوه بر این 10 گوسفند هم گم شده اند.

وی با اشاره به آبستن بودن تمامی گوسفندان تلف شده، زخمی ها و گم شده ها توضیح می دهد: قیمت هر کدام از این گوسفندان بین چهار تا پنج میلیون ریال است.

وی ادامه داد: این ها را علوفه دستی داده ام که آن هم خرجی اضافه بر سازمان به دوش دامداران است.

"حسن بهمدی" که خود نیز سال گذشته چند دامش را در حمله گرگ ها از دست داده است می گوید: با این همه رنج ناشی از خشکسالی این روند با توجه به افزایش گرگ ها و جلوگیری محیط زیست از کاهش آن ها و نیز مشکلات بیمه ای و بی توجهی نهاد های متولی باید هر روز شاهد کاهش دام و دامداری در منطقه بود.

نا امیدی از بیمه دام ها

"برات بهمدی" نیز دامداری است؛ که در حمله گرگ ها گوسفندانش تلف شده اند وی در گفتگو با مهر می گوید: به پرداخت غرامت بیمه امیدی ندارم زیرا بیمه در قبال گوسفندانی که تلف شده بیشتر از 120 تا 150 هزار تومان پرداخت نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه ارزش گوسفندان به خصوص دامهای آبستن بیشتر از این مبالغ تعیین شده در بیمه است، تصریح کرد: دام های زخمی هم که امیدی به زنده ماندنشان نیست و این یعنی دامدار عملا همه هست و نیستش را از دست داده است.

مسئول اصلی، محیط زیست است

یک کارشناس در اداره امور عشایر خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، گفت: تعداد عشایر استان در آخرین سرشماری که سال 87 انجام شده 82 هزار و 549 نفر که شامل 15 هزار و676 خانوار بوده اند.

موسی ابراهیمی با بیان اینکه براساس این آمار یک میلیون و 382 هزار واحد دامی گزارش شده است، تصریح کرد: بعد از این تاریخ دیگر هیچ آمارگیری انجام نشده است تا کاهش یا افزایش عشایر را با توجه به خشکسالی ها و دیگر مشکلات ارزیابی کرد.

وی افزود: محیط زیست اعلام کرده گرگ جزو حیوانات حیات وحش بوده و کشتن این حیوان غیر قانونی است از این رو دامداران در تنگنای قانونی قرار گرفته اند که تاکنون هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی ها و قطع یارانه علوفه، این حمله گرگ ها مشکلاتشان را دو چندان کرده است.

تلف شدن 168 راس دام از حمله گرگ ها تنها در یک ماه

مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در یک ماه گذشته 168 راس دام بر اثر حمله گرگها تلف شده اند، عنوان کرد: در اثر حمله گرگ ها به دام های منطقه خضری در 13 آبان ماه 24 راس دام تلف شدند و بنا به اظهارات دامداران 35 راس دام مفقود شده و نیز 30 راس دام زخمی شده اند.

جواد غنچه افزود:علاوه براین در این منطقه در 5 آبان ماه نیز حمله دیگری رخ داد که 26 راس دام تلف شدن اما تنها 21 راس از دام ها بیمه بودند.

به گفته وی 10 آبان ماه در منطقه خور و روستاهای سروباد و نوغاب در اثر حمله سه قلاده گرگ 48 راس گوسفند تلف شدند که تاکنون لاشه 32 راس رویت شده ،علاوه بر این 35 راس دام نیز زخمی شدند.

وی با بیان اینکه در 27 آبان ماه نیز حمله گرگ در روستای هندوالان شهرستان اسدیه موجب زخمی شدن 100 راس دام و مفقود شدن 11 راس دیگر شده است؛ تصریح کرد: تاکنون 70 لاشه به رویت مامور بیمه رسیده است.

پرداخت بیش از 26 میلیارد ریال غرامت تلفات دام/ غرامت بیمه تنها به لاشه های رویت شده

مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی اظهارکرد: طبق دستور العمل اجرایی غرامت بیمه به دامهایی که لاشه آن ها رویت شده پرداخت می شود.

غنچه ادامه داد: البته دام های زخمی که دامپزشکی تلف شدن دام را در اثر زخم ها تایید کند نیزمشمول بیمه می شوند اما برای دام های مفقود شده چون سندی وجود ندارد صندوق بیمه نمی تواند پرداختی داشته باشد.

وی با اشاره به 451 هزار راس دام سبک بیمه شده در سال زراعی 92-91 عنوان کرد: در این سال زراعی از مجموع دام های بیمه شده 27 هزارو 891 راس دام تلف شدند.

به گفته وی صندوق بیمه بابت این دامها 26 میلیاردو 550 میلیون ریال به دامداران غرامت پرداخت کرد ه است.

غنچه دام سبک بیمه شده در سال زراعی 91-90 را 383 هزار راس عنوان کرد و افزود: از این تعداد 28 هزار و 633 راس دام تلف شدند و صندوق بابت آن 26 میلیاردو 461 میلیون ریال غرامت پرداخت کرده است.

به گفته وی همچنین در سال زراعی 90-89 نیز 360 هزار دام بیمه شده بود که 22 هزارو 834 راس تلف شد و صندوق بیمه بابت آن 13 میلیاردو 364 میلیون ریال به دامداران غرامت پرداخت کرده است.

مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی مهمترین عامل تلفات دام را مربوط به شرایط خشکسالی اعلام کرد و گفت: باتوجه به اینکه در سال های خشک مراتع فقیر می شوند مدت زمانی که دام از مراتع تغذیه می کند کم است.

وی با این که دامدار تغذیه دستی را برای دام انجام می دهد و باز هم در شرایط خشکسالی و بحث مشکلات مالی تغذیه مناسب صورت نمی گیرد، تصریح کرد: کمبود مواد غذایی عامل بروز بیماری ها ی مختلف و به دنبال آن تلف شدن دام های ضعیف تر می شود.

به گفته وی اگرچه صندوق بیمه با توجه به گزینه ای که دامدار برای بیمه دام انتخاب کرده تمام هزینه یک دام تلف شده را پرداخت نمی کند اما باز هم می تواند گوشه ای از خسارت وارد شده را جبران کند.

نقطه امیدواری در سخنان مدیرکل محیط زیست

مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این زمینه در گفتگو با مهر بیان کرد:دامداران و گله داران در صورت حمله گرگ باید نیروهای محیط زیست را نیز مطلع کنند تا ماموران ما نیز با دریافت مشاهدات و مستندات نسبت به معدوم کردن یا دور کردن گرگ ها از منطقه اقدام کنند.

پرویز آرامنش جریمه کشتن یک گرگ را 50 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در صورتی که برای قاضی به اثبات برسد کشتن گرگ توسط دامدار در حالی انجام شده که گرگ یا گرگ ها از طریق تیر هوایی از محیط دور نشده و به کشتن و دریدن و ناامنی ادامه داده اند این جریمه کاهش یا دریافت نخواهد شد.

وی اضافه کرد: گرگ یکی از حیوان های حیات وحش بوده که ضرر و زیان به آن تعلق می گیرد و این به آن معنا نیست که محیط زیست به شکل مخصوص گرگ را حفاظت می کند.