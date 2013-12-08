به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای تأیید نشده توسط یک کارمند ناشناس گوگل نشان می دهد که تلویزیون نکسوس گوگل درنیمه اول سال آینده میلادی رونمایی خواهد شد.

گمانه زنی هایی از ساخت یک دستگاه تلویزیون اندرویدی توسط شرکت گوگل به ماه ژوئیه امسال می رسد. در آن زمان برخی از منابع اظهار داشتند که این تلویزیون دارای حسگری شبیه حسگر حرکتی کینکت مایکروسافت است و توسط یک تلفن هوشمند اندرویدی نیز کنترل می شود.

گزارشهای جدید حاکی از آن است که یک پدلمسی کنترل از راه دور همراه این تلویزیون عرضه خواهد شد.

گفته شده است که این دستگاه از پخش زنده پشتیبانی نمی کند، به این معنا که گوگل می تواند از مناقشات کلی برای فراهم کردن محتوای سنتی در امان بماند.

شرکت گوگل تاکنون محصولات بسیاری با هدف ثابت کردن جای پای خود در اتاق نشیمن ارائه کرده است.

