داستان بازگشت هیتلر به جهان در انتظار مجوز نشر/ «شهرت» دانیل کلمان ترجمه شد

مهشید میر‌معزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان ترجمه دو اثر تازه از خود خبر داد و گفت: اثری از دانیل کلمان را با عنوان «شهرت» اخیرا ترجمه و برای انتشار در اختیار انتشارات مروارید قرار داده‌ام که امیدوارم به زودی مجوز انتشار گرفته و منتشر شود.

وی افزود: کلمان پس از انتشار رمان نخست خود اعلام کرده بود که دوست دارد یک کار متفاوت و مانند یک فیلم سینمایی بنویسد و به همین‌منظور در رمان شهرت به سراغ خلق یک داستان به هم پیوسته و اپیزودیک بلند رفته است.

به گفته این مترجم، این رمان در اپیزودهای مختلف خود به موضوع مسائل زندگی انسان مدرن می‌پردازد و تاثیر تکنولوژی بر زندگی انسان مدرن را مورد توجه قرار داده است.

میرمعزی د ادامه با اشاره به پایان ترجمه اثری از تی‌مور ورمش، نویسنده ‌آلمانی با عنوان «او بازمی‌گردد» گفت: این ترجمه برای انتشار در اختیار نشر نگاه قرار دارد. داستان این کتاب به ظهور مجدد هیتلر در سال 2011 در شهر برلین بازمی‌گردد؛ در حالی که کتی پوشیده که بوی بنزین می‌دهد. هیتلر دوباره ظهور یافته و در جامعه امروز می‌چرخد و نویسنده سعی دارد در روایت ماجراهای رخ داده توسط او به مخاطبانش این نکته را منتقل کند که هنوز هم پتانسیل همراهی کردن با او در میان ما وجود دارد که مسئله‌ای بسیار ترسناک است و به قول نویسنده این کتاب ناگهان به خودمان می‌آییم و می‌بینیم که با هیتلر در حال خندیدن به دنیاییم.

وی ادامه داد: حق رایت این کتاب همزمان به 36 کشور دنیا از جمله ایران برای ترجمه و انتشار فروخته شد و من و ناشرم نیز در مراسمی به همین منظور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و به دعوت ناشر اصلی کتاب دعوت شدیم. جالب این بود که در آنجا دیدم تمام ترجمه‌های موجود از این اثر با طرح جلد منحصر به فرد نسخه اصلی منتشر شده‌اند که این اتفاق برای ترجمه فارسی آن نیز رخ داده است.

به گفته میرمعزی این کتاب در حال حاضر برای کسب مجوز نشر در اداره کتاب به سر می‌برد.