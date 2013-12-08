خیام وقار کاشانی کارگردان این نمایشنامه‌خوانی با اشاره به اینکه برای اجرا در رپرتوار "سوگ‌نامه‌ها و سوگ چامه‌ها" که در حوزه هنری برگزار می شود دعوت شد‌اند، به خبرنگار مهر گفت: متن نمایشنامه "هنگامه‌ای نابهنگام" نوشته ندا ثابتی است و قرار است به شکل نمایشنامه خوانی یکشنبه 17 آذرماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری خوانش شود.

وی ادامه داد: این نمایش داستان جوانی مسیحی و علاقه اش به امام حسین ( ع) را به تصویر می کشد. پدر این جوان از ارادتمندان حضرت علی ابن ابی‌طالب(ع) بوده است و خود او نیز در خواب و رویا می بیند که باید به جمع یاران امام حسین(ع) بپیوندد. او در نهایت همراه با همسرش به کربلا می رود و هر دو در آنجا شهید می شوند. این نمایشنامه بر اساس یک داستان مستند تاریخی نوشته شده است.

وقار کاشانی درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: در حال حاضر مشغول بازی در نمایش "کوپن" به کارگردانی جواد روشن هستم که برای حضور در جشنواره تئاتر فجر آماده می‌شود. همچنین تهیه‌کنندگی دو نمایش را هم بر عهده دارم که اجرای یکی از آنها به نام "نان" به کارگردانی نصیر ملکی‌جو به تازگی آغاز شده است و نمایش دیگر با نام "مردهای مردم" نیز از چهارشنبه 20 آذرماه با حضور گلچهره سجادیه اجرای خود را در فرهنگسرای ارسباران آغاز می کند.

وی درباره حرفه تهیه‌کنندگی در تئاتر گفت: متاسفانه در تئاتر ایران تهیه کنندگی تعریف درستی ندارد و معمولا مردم اطلاع درستی از این سمت ندارند. در واقع کاری که من به عنوان تهیه کننده در این نمایش‌ها انجام می دهم تامین هزینه های تولید است به این مفهوم که که من و گروهم هم کار مارکتینگ و مذاکره و رایزنی با شرکتها و ارگان های مختلف را برای جذب حمایت مالی انجام می دهیم و هم با اداره ها و ارگان های مختلفی چون بانک ها، شهرداری، شرکت نفت و ... برای اینکه با خانواده هایشان به دیدن نمایش ها بیایند وارد مذاکره می شویم.

این بازیگر یادآور شد: کاری که ما به عنوان تهیه کننده انجام می دهیم با سرمایه گذاری صرف تفاوت دارد چون ما برخلاف برخی دیگر از افراد که فقط به فکر سرمایه گذاری هستند نگران بازگشت سرمایه هم هستیم چون متاسفانه در سالهای اخیر مرکز هنرهای نمایشی هیچ حمایتی از هنرمندان و آثارشان نمی کند.

مدیر سالن نمایش باران درباره اجراهایی که در این تالار روی صحنه است نیز گفت: در حال حاضر در تماشاخانه باران دو نمایش به صورت هم زمان در حال اجرا هستند. نمایش های "گودو می میرد" به کارگردانی سعید نیکورزم هر روز ساعت 16:30 و " تکرار" به کارگردانی هومن بنایی ساعت 18:30 میزبان علاقمندان به تئاتر هستند.

نمایشنامه‌ "هنگامه ای نابهنگام" با بازی یلدا قشقایی، شیرین سپه‌راد، خیام وقار کاشانی، فاطمه آزادی، اشکان تفنگ ساز یکشنبه 17 آذرماه ساعت 16 در تماشاخانه ماه حوزه هنری خوانش می‌شود.