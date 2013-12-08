پرورش استعداد جوانان مستلزم صرف هزينه/ ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده مهاجرت تحصیل‌کردگان، دانشگاهیان و دانشمندان جامعه به کشورهای دیگر از پیامدهای بی توجهی به تامین نیازهای علمی هر فرد است کما اینکه منظور از مغزها همان افرادی هستند که نسبت به همنوعان خود از بار علمی و اطلاعات بیشتری در حوزه های به خصوصی از علم برخوردارند.

از آنجا که پیشرفت و توسعه هر کشوری منوط به تقویت زیر ساخت های اقتصادی آن است و این تقویت جز از طریق استفاده از علم و دانش مربوط به آن حوزه میسر نخواهد بود لذا برای استفاده از دانش آن حوزه نیاز به بهره مندی از افرادی است که تخصص بهتر و بیشتری از این حوزه دارند.

افرادی که پرورش یافته فضاهای علمی کشور بوده و از درجه هوشی بالاتری نسبت به همنوعان خود برخوردار هستند به اصطلاح نام نخبه به آنها اطلاق می شود ولی باید توجه داشت که پروراندن این افراد برای استفاده از دانش آنها در راستای توسعه کشور نیاز به سرمایه گذاری و توجه دارد.

در این راستا مصاحبه های با یکی از نخبگان در شرف پیشرفت مشغول به تحصیل در شهر بهار داشتیم.

عباس بیات که متولد 1368 در همدان است از 15 سالگی به سخت افزار علاقه داشته و پیگیر خبرها و اطلاعات جدید در این عرصه بوده است. بیات که در دوران دبیرستان در رشته علوم تجربی تحصیل میکرده به خاطر علاقه فراوان به مبحث سخت افزار و نرم افزار در رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری شرکت کرده و دانشجوی نرم افزار دانشگاه پیام نور مرکز بهار است و در 20 سالگی در مجله بازی رایانه نوشتن مقالات سخت افزاری را آغاز کرده است.

این دانشجوی نخبه در گفتگو با مهر عنوان داشت: گرایش به علم الکترونیک را از سال 91 در خود یافته ام تا جائیکه در این سال نمونه ای از یک دستگاه مین یاب را ساختم.

عباس بیات که در رشته نرم افزار در دانشگاه پیام نور شهر بهار در حال تحصیل است، اظهار داشت: با توجه به علاقه ای که در خود به سخت افزار احساس کردم مطالعه مقالاتی در این زمینه را همیشه در اوقات بیکاری خود دارم.

بیات با اشاره به برگزاری مسابقات رباتیک در ماه های آتی، عنوان داشت: برای شرکت در این مسابقات با گروه دانشگاه در صدد ساختن یک ربات هستیم تا دانشگاه پیام نور شهر بهار هم نماینده ای در مسابقات رباتیک داشته باشد.

وی افزود: در برهه ای از زمان قصد کار روی ساخت ترانزیستور و پردازنده را داشتم که محدودیت اطلاعات موجود در کشور مانع از ادامه کار شد چراکه فناوری مربوط به این پروژه تنها در دسترس چند کمپانی در جهان است و دستیابی به اطلاعات آن به امکانات زیادی نیاز دارد.

بیات همچنین به طراحی یک فروم برای دانشگاه اشاره کرد و گفت: با حمایتی که رئیس دانشگاه همیشه از افکار و اندیشه های نو دانشجویان دارد، من نیز به طراحی یک فروم یا همان تالار گفت و گو برای دانشگاه اقدام كردم.

طراحی تالار گفتگوي دانشگاه بهار در غرب کشور بی نظیر است

وی با بیان اینکه طراحی تالار گفت و گوي دانشگاه بهار در سطح دانشگاه های استان همدان و حتی غرب کشور بی نظیر است، افزود: از آنجا که یکی از ساب فروم های این تالار گفت وگو فیلتر شده بود، سعی کردم با دادن یک آدرس جدید به این ساب فروم، از فیلترینگ خارجش کنم بنابراین ساب فروم مذکور برای استفاده دانشجویان دوباره فعال شد.

بیات با اشاره به اینکه برای در وردپرس به طراحی قالب می پردازد، عنوان داشت: در واقع انجام این فعالیت ها همگی در مسیر افزایش اطلاعات لازم در زمینه نرافزار و سخت افزار به منظور توسعه فعالیت هایم است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به موفقیت باید اول به تعیین هدف اصلی پرداخت، اذعان داشت: حرکت به سمت هدف اصلی نباید نیمه کاره رها شود حتی اگر در مسیر با مشکلات نیز مواجه شویم، چراکه مشکلات از جزء های جدانشدنی یک مسیر و هدف پرفراز و نشیب و والا است.

بیات افزود: به نظر من برای به موفقیت رسیدن در حوزه ای مثل حوزه نرم افزار باید ابتدا به تقویت زبان بین المللی که همان زبان انگلیسی است پرداخت چراکه در این صورت موفق به دستیابی به منابع عظیمی از اطلاعات خواهیم شد.

وی اذعان داشت: از آنجاکه علم و دانش زیربنای توسعه و پیشرفت یک کشور است و این زیربنا نیز در اماکنی مثل دانشگاه تقویت می شود لذا توجه و حمایت از دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور بر هر مسئولی لازم و ضروری است.

بیات افزود: مسئولین ما می توانند برای پیشرفت در حوزه های متفاوت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سرآمدان و نخبگان این حوزه ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ما حمایت خاصی از نخبگان جوان نمی شود، گفت: با توجه به اینکه هر کشوری برای پیشرفت و توسعه نیاز به توسعه علم و دانش دارد، باید از افرادی که در این حوزه سرآمد بوده و تخصصی دارند، حمایت شود، حتی اگر در اول راه باشد.

پروراندن استعدادهای جوانان کشور نیاز به صرف هزینه دارد

بیات افزود: جوانان بسیاری در کشور ما هستند که از استعدادهای بالایی برخوردارند لذا پروراندن این استعداد ها و به سرانجام رساندن افکار و اندیشه های نو آنها نیاز به حمایت دارد.

وی با اشاره به اینکه اساتید و روسای دانشگاه حمایت مطلوبی را از نخبگان دارند، اظهار داشت: حمایت این افراد بدون تخصیص اعتبار خاص برای انجام فعالیت های علمی چندان مفید نخواهد بود، چراکه بودجه اندک دانشگاه بیشتر صرف امور دانشجویان می شود، اموری که اختراعات و ابداعات جزء آنها نیست.

بیات با بیان اینکه برای ادامه تحصیل در مدارج بالا، قصد عزیمت به یکی از کشورهای غربی را دارد، اذعان داشت: مسئولان باید بدانند که عدم حمایت مادی و معنوی از نخبگان به فرار آنها منجر خواهد شد، چراکه یک فرد با استعداد و نخبه میل به ارائه دانش خود به عرصه های مربوط به آن است تا همنوعان خود را از این دانش بهره مند سازد، پس همیشه به دنبال فراهم کردن شرایطی است که دانش خود را ارائه دهد.

وی افزود: در دنیای امروز بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت و توسعه علمی خود را مدیون دانشمندان و نخبگان ایرانی هستند در حالی که این افراد می توانستند با شرایطی که مسئولین برای آنها در کشور خود مهیا می کردند برای مردم خود مثمر ثمر واقع شوند ولی عدم حمایت مسئولین داخلی به جای ماندن، راه فرار را برای آنان باز کرد.

بیات اظهار داشت: در حال حاضر نیز بسیاری از نخبگان کشور با اعتقاد به سوختن و ساختن به علت فراهم نبودن شرایط مناسب در حال در جا زدن هستند این در حالی است که اسلام به توسعه علم و دانش تاکید بسیار نموده است و قابل توجه اینکه ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم ولی حتی به کوچکترین ارکان یک جامعه اسلامی هم عمل نمی کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار، مبنی بر اینکه چرا با این سطح از استعداد و دانش در دانشگاه های مطرح کشور مشغول به تحصیل نشده است، اظهار داشت: من علاقه ای به درس خواندن نداشتم چراکه بیشتر تمایل به انجام تحقیقات و کارهای عملی را در خود احساس می کردم ولی از آنجا که در کشور ما مدرک گرائی حرف اول را می زند، برای ارائه تحقیقات و ابداعاتم به جامعه خود را مجبور به تحصیل در دانشگاه دیدم.

برخورداری از بار علمی بدون مدرک دانشگاهی بی معنی است

بیات افزود: در دنیای امروز هر چقدر هم که از بار علمی بالایی برخوردار باشی این بار علمی بدون مدرک تحصیلی چشم گیر مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مثل راننده ای که اگر گواهینامه نداشته باشد اجازه استفاده از ماشین را نخواهد داشت.

به نظر می رسد مسئولین می توانند با انسجام اجتماعی، حفظ بافت و انسجام خانوادگی، ترغیب افراد نخبه به عضویت در گروههای دینی، ملی، نژادی و سیاسی داخلی، فراهم نمودن شرایط ازدواج و اشتغال و ایجاد شغل مناسب با حرفه فرد در داخل، ارائه آموزش های متناسب با نیازها در كشور و استفاده از مهارت فنی و دانش و تخصص این افراد در داخل کشور مانع مهاجرت آنها به کشورهای دیگر و استفاده بیگانگان از دانش و اطلاعات این افراد در راستای توسعه کشور خود شوند.