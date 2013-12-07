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۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

روحانی نژاد مطرح کرد:

گسترش فرهنگ اهل بیت هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی است

گسترش فرهنگ اهل بیت هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گسترش فرهنگ اهل بیت (ع)و حفظ ارزش های ناب انقلاب اسلامی را هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد عصر شنبه در نشستی با مدیران شهرستانی و کارشناسان تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان داشت: حضور در استانها خیلی از مشکلات را حل می کند و مطالب دریافتی از سوی همکاران، کلید راهگشا و موثر برای انجام هر چه بهتر برنامه ها خواهد بود . ضمن دیدار با شما و ارائه برنامه های انجام شده شنیدن نقطه نظرات بسیار مهم است.

روحانی نژاد، گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) و حفظ ارزش های ناب انقلاب اسلامی را هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی خواند و تصریح کرد: این توفیقی است که خداوند نصیب ما کرده لذا قدردان آن باشیم چرا که کمتر کسی مفتخر به ترویج و گسترش فرهنگ ائمه اطهار(ع) می شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی درادامه نکاتی را در جهت پیشبرد اهداف تبلیغی متذکر شد و افزود: توجه به اهمیت و و قداست کار، اهتمام به علائم و صفوف سرکوب کننده معارف اسلامی و خلاقیت و نوآوری در زمینه ترویج فرهنگ دینی از مواردی است که به منظور تسریع در رسیدن به اهداف فرهنگی و تبلیغی باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اظهار اینکه مسائل فرهنگی از مهمترین مسائلی است که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده پبر شناسایی دشمن و یافتن راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن تأکید کرد و ادامه داد: در برابر توطئه های دشمنان آگاه و هوشیار باشید چرا که کوچک ترین غفلت از سوی شما  سبب می شود تا دشمن بر شما غلبه کند.

این مسئول بیان داشت: دشمن از طریق راه اندازی جنگ نرم سعی در تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی مردم را دارد که هر روزه بر شدت آن می افزاید.

وی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان را یکی از دفاتر موفق در کشور معرفی واظهار داشت: مدیریت دلسوزانه حجت الاسلام زندوی  و حضور نیروهایی متعهد، با تجربه و دارای تحصیلات و معلومات در سراسر استان سبب شده تا این اداره کل به عنوان یکی از دفاتر موفق در کشور مطرح شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: برجستگی جایگاه اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در میان دیگر استانها و همچنین برتری آن نسبت به دیگر دستگاه های فرهنگی استان نشانه مدیریت و پشتکار مدیرکل محترم این دستگاه است.

وی از وضعیت اجرای فعالیت های ابلاغی از مرکزتوسط اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ابراز خرسندی کرد و گفت: بر اساس شاخصهای تعیین شده، استان هرمزگان یک استان پاسخگو است و پای بند به اجرای فعالیتهای ارسالی از مرکز است . مدیریت دلسوزانه مدیر کل باعث شده تا این اداره کل در حوزه فرهنگی در استان بدرخشد و و جایگاه مطلوب و برجسته ای برخوردار شود.

حجت الاسلام روحانی نژاد تصریح کرد: گزارش ارائه شده سال 92 از سوی مدیر کل بیانگر این است که علیرغم محدودیتهای اعتباری، فعالیتهای مناسبی نسبت به سال 91 انجام شده است امید است این سربلندی و موفقیت را بیش از پیش در استان شاهد باشیم .

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی دیدار با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و دفاتر تابعه و همچنین بررسی برنامه های ابلاغی را از اهداف سفر به استان هرمزگان عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2190629

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