گسترش فرهنگ اهل بیت هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد عصر شنبه در نشستی با مدیران شهرستانی و کارشناسان تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان داشت: حضور در استانها خیلی از مشکلات را حل می کند و مطالب دریافتی از سوی همکاران، کلید راهگشا و موثر برای انجام هر چه بهتر برنامه ها خواهد بود . ضمن دیدار با شما و ارائه برنامه های انجام شده شنیدن نقطه نظرات بسیار مهم است.

روحانی نژاد، گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) و حفظ ارزش های ناب انقلاب اسلامی را هدف اصلی فعالیتهای تبلیغی خواند و تصریح کرد: این توفیقی است که خداوند نصیب ما کرده لذا قدردان آن باشیم چرا که کمتر کسی مفتخر به ترویج و گسترش فرهنگ ائمه اطهار(ع) می شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی درادامه نکاتی را در جهت پیشبرد اهداف تبلیغی متذکر شد و افزود: توجه به اهمیت و و قداست کار، اهتمام به علائم و صفوف سرکوب کننده معارف اسلامی و خلاقیت و نوآوری در زمینه ترویج فرهنگ دینی از مواردی است که به منظور تسریع در رسیدن به اهداف فرهنگی و تبلیغی باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اظهار اینکه مسائل فرهنگی از مهمترین مسائلی است که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده پبر شناسایی دشمن و یافتن راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن تأکید کرد و ادامه داد: در برابر توطئه های دشمنان آگاه و هوشیار باشید چرا که کوچک ترین غفلت از سوی شما سبب می شود تا دشمن بر شما غلبه کند.

این مسئول بیان داشت: دشمن از طریق راه اندازی جنگ نرم سعی در تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی مردم را دارد که هر روزه بر شدت آن می افزاید.

وی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان را یکی از دفاتر موفق در کشور معرفی واظهار داشت: مدیریت دلسوزانه حجت الاسلام زندوی و حضور نیروهایی متعهد، با تجربه و دارای تحصیلات و معلومات در سراسر استان سبب شده تا این اداره کل به عنوان یکی از دفاتر موفق در کشور مطرح شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: برجستگی جایگاه اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در میان دیگر استانها و همچنین برتری آن نسبت به دیگر دستگاه های فرهنگی استان نشانه مدیریت و پشتکار مدیرکل محترم این دستگاه است.

وی از وضعیت اجرای فعالیت های ابلاغی از مرکزتوسط اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ابراز خرسندی کرد و گفت: بر اساس شاخصهای تعیین شده، استان هرمزگان یک استان پاسخگو است و پای بند به اجرای فعالیتهای ارسالی از مرکز است . مدیریت دلسوزانه مدیر کل باعث شده تا این اداره کل در حوزه فرهنگی در استان بدرخشد و و جایگاه مطلوب و برجسته ای برخوردار شود.

حجت الاسلام روحانی نژاد تصریح کرد: گزارش ارائه شده سال 92 از سوی مدیر کل بیانگر این است که علیرغم محدودیتهای اعتباری، فعالیتهای مناسبی نسبت به سال 91 انجام شده است امید است این سربلندی و موفقیت را بیش از پیش در استان شاهد باشیم .

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی دیدار با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و دفاتر تابعه و همچنین بررسی برنامه های ابلاغی را از اهداف سفر به استان هرمزگان عنوان کرد.