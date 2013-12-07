پویایی و نشاط به فضای دانشگاه بازگشته است/ اعتدال نیاز کنونی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعدازظهر شنبه در آیین 16آذر در دانشگاه یاسوج اظهار داشت: دانشگاه از کانون های امیدبخش جامعه است و دانشگاهیان باید برای ایجاد فضای با نشاط در دانشگاه و رونق علم و پویایی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی افراطی گری ها به دانشگاه و جامعه آسیب زده است، تصریح کرد: دانشجو هیچ‌گاه وارد فضای سیاست‌زده و سیاسی کار نمی‌شود.

زارعی با بیان اینکه نباید منزلت دانشجو و دانشگاه در جامعه کمرنگ شود، گفت: حرکت با مشی اعتدال نیاز کنونی جامعه است و نیازهای مختلف جامعه را برطرف می کند.

وی پيشرفت كشور را مستلزم پویایی دانشگاهها دانست و بیان داشت: برای کمک به توسعه همه جانبه کشور باید از دانشگاهها بیش از پیش حمایت کرد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس تصریح کرد: دانشگاه باید در بخش های مختلف جهت دهی کند و اگر سیاست، اقتصاد و فرهنگی از دانشگاه دور شوند، محکوم به شکست هستند.

زارعي همچنین از كمك 300 ميليارد توماني وزارت علوم براي رفاه و رفع مشكلات دانشجويان استان كهگيلويه و بويراحمد خبر داد.

وی همچنین در این نشست به سوالات مختلف دانشجویان دانشگاه یاسوج پاسخ گفت.



