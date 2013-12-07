12 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی گناباد تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب بعد از ظهر شنبه در نشستی که با حضور دانشجویان و فعالان فرهنگی دانشگاه به مناسبت 16 آذر روز دانشجو برگزار شد، اظهار کرد: دانشجويان، کشتي بانان آينده کشور هستند به همين دليل از هم اکنون مسئوليت خطير و مهمي بر عهده دارند که بايد با توکل بر خداوند متعال و بهره گيري از بيانات گهربار مقام معظم رهبري، خود را براي ساختن آينده اي بهتر آماده کنند.

امام جمعه گناباد گفت: از یکسو حضور دانشجویان فرصت است و اگر غفلت شود از سوی دیگر تهدید خواهد بود.

صادقی نسب بیان کرد: حضور دانشجویان در شهرستان فرصت است زیرا میزبانی این طیف گسترده دانشجو و پاسخگو بودن شهرستان به عطش علمی آنان مایه افتخار است و گناباد به عنوان یک قطب علمی و دانشگاهی مطرح ساخته و علاوه مایه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه هم است، لذا باید قدردان این فرصت باشیم و دانشجویان را فرزندان خود دانسته و در رفع مشکلات آنها و خدمت به آنها بکوشیم.

وی خطاب به دانشجویان گفت: لازم است مهمان های خوبی برای شهرستان باشند، به ارزش های دینی از جمله حجاب اسلامی و آداب اجتماعی احترام بگذارند و بکوشند تا خوب درس بخوانند.

امام جمعه گناباد ضمن تبریک روز 16 آذر تصریح کرد: روز دانشجو این سندی بر حقانیت ایران اسلامی و تقویت روحیه استکبارستیزی دانشجویان است.

حجت الاسلام صادقی نسب گفت: دانشجويان، کشتي بانان آينده کشور هستند به همين دليل از هم اکنون مسئوليت خطير و مهمي بر عهده دارند که بايد با توکل بر خداوند متعال و بهره گيري از بيانات گهربار مقام معظم رهبري، خود را براي ساختن آينده اي بهتر آماده کنند.

وی در پایان جنبش دانشجویی را به تعبیر مقام معظم رهبری نماد بیداری دانشجویان دانست و در این زمینه به بیان خصوصیت های جنبش دانشجویی از منظر مقام معظم رهبری پرداخت.