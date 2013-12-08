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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۸

شهردار جدید پارسیان تا پایان آذر معرفی می‌شود

شهردار جدید پارسیان تا پایان آذر معرفی می‌شود

پارسیان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر پارسیان گفت: شهردار جدید پارسیان از بین گزینه‌های پیشنهادی تا پایان آذر ماه انتخاب و معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحی بدیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انتخاب شهردار پارسیان همچنان یکی از موضوعات مورد بحث این روزهای این شهر است. انتخابی که با توجه به گذشت قریب به 3 ماه از انتخابات شورای شهر و مشخص شدن ترکیب اعضای شورای جدید و متعاقب آن فرصت کافی برای بررسی گزینه های احتمالی و گرفتن برنامه از آنها کمی طولانی شده است.

بدیعی در این باره وعده داده است که شهردار پارسیان تا پایان آذر ماه انتخاب و معرفی می‌شود.

رئیس شورای شهر پارسیان با اشاره به آن که اولین کسانی که در عدم انتخاب شهردار متضرر می‌شوند مردم می‌باشند اشاره نمود و گفت: با توجه به آن که هر یک از اعضای شورای شهر یک کاندید خاص را پیشنهاد داده بودند هر یک از کاندیدای تصدی شهرداری را مورد بررسی قرار داده ایم و انشاالله اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا پایان آذر ماه شهردار شهر پارسیان را معرفی خواهیم کرد.

بدیعی در ادامه به شایعات اخیر مبنی بر منحل شدن شورای شهر اشاره نمود و گفت: با توجه به آن که بعضی دوستان شایعاتی مبنی بر منحل شدن شورا مطرح کرده اند چنین اتفاقی نخواهد افتاد و شورای شهر پارسیان به هیچ وجه منحل نخواهد شد.

وی گفت: ما و دوستانمان در شورای شهر با تعامل و همدلی به نتایج خاصی خواهیم رسید.

 

 

کد مطلب 2190642

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