نمایش وحدت اصولگرایی در یک مراسم دانشجویی/ استقبال دانشجویان از جلیلی/ دعای قالیباف در روز 16 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسمی به مناسبت 16 آذر به همت بسیج دانشجویی و انجمن مستقل دانشگاه تهران با حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد که این مراسم با حاشیه هایی همراه بود.

این مراسم از ساعت 13 شروع می شد اما نیم ساعت قبل از آغاز مراسم سالن مملو از جمعیت بود به طوری که تعداد زیادی از دانشجویان روی زمین و حتی روی سن نشسته بودند.

دهها دوربین فیلم برداری و خبرنگار نیز برای پوشش این مراسم در سالن حضورداشتند.

دانشجویان پرچم‌هایی از ایران و پرچم‌های زرد رنگی که مرگ بر آمریکا روی آن نوشته شده بود در دست داشتند.

اولین میهمانی که وارد سالن شد محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود با ورود قالیباف به سالن دانشجویان با تشویق از وی استقبال کردند و پس از ورود قالیباف به سالن سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

در ابتدای این مراسم مجری پشت تریبون قرار گرفت و هنگامیکه تاریخچه کوتاهی از 16 آذر سال 32 را یادآور می شد ؛ شعار مرگ بر آمریکای دانشجویان در سالن طنین انداز شد و محمد باقر قالیباف نیز دانشجویان را در این شور و نشاطشان در این شعار همراهی و با دستهای گره کرده شعار مرگ بر آمریکا سر می داد.

مجری برنامه در ادامه سخنرانی خود با اشاره به توافقنامه ژنو بیان داشت: ما دانشجویان چشم و چراغ ایران هستیم اما چکار کنیم که توافق نامه هسته ای به دلمان نمی نشیند. در این زمان دانشجویان نیز بار دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر دادند و قالیباف نیز آنان را در این شعار همراهی کرد.

سپس کلیپ مرگ بر آمریکا حامد زمانی در سالن پخش شد و دانشجویان نیز با همنوایی با خواننده این سرود انقلابی پرچمهای ایران و پرچم های منقش به نام ابا عبدالله الحسین را در سالن به احتزاز درآوردند.

همچنین دانشجویان پلاکارت هایی با مضامینی همچون "شهدای هسته ای راهتان ادامه دارد"،" 16 آذر روز استکبار ستیزی است"،" نطنز، فوردو و اراک قلب ماست"،" منافق فتنه گر، اعدام باید گردد" در دست داشتند.

در ادامه کلیپی در وصف قالیباف و خدماتی که انجام داده است پخش شد و مجری برای قرار گرفتن شهردار تهران پشت تریبون این گونه وی را مورد خطاب قرار داد که "محمد باقر قالیباف! رزمنده دیروز و امروز، خدا قوت!".

قالیباف زمانی که پشت تریبون قرار گرفت گفت" به من 30 دقیقه زمان داده اند که صحبت کنم اما محافل دانشجویی می طلبد که مباحث دو طرفه باشد خصوصا بنده که وظیفه اجرایی دارم حتما مورد نقد دانشجویان هستم. بنابراین این آمادگی را دارم اگر از 2 تا 3 روز قبل به من اعلام کنند در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهم کرد و امروز از اینکه می خواهم یک طرفه سخنرانی کنم عذر خواهی می کنم.

همچنین قالیباف در بخشی از سخنان خود با اشاره به 16 آذر گفت: شعار "مرگ بر آمریکا" از زمانیکه سه دانشجوی دانشگاه تهران مظلوم و غریبانه به پای نیکسون قربانی شدند متولد شد.

موضوع جالبی که در این مراسم بیش از هر چیز دیگری جلوه می کرد وحدت میان دانشجویان با سلایق و طیفهای مختلف بود به طوری که زمانی که قالیباف می خواست پشت تریبون قرار بگیرد یکی دو تا از دانشجویان در مخالفت با قالیباف می خواستند جمله ای بگویند که دیگر دانشجویان آنان را به سکوت فراخواندند و همگی با تشویق خود قالیباف را برای رفتن روی سن همراهی و با سکوت کامل صحبتهای قالیباف را گوش دادند.

وسط سخنرانی قالیباف، صفارهرندی دیگر مهیمان این برنامه وارد سالن شد؛ اما دانشجویان هیچ واکنشی نشان ندادند و همچنان با سکوت مشغول گوش دادن به صحبتهای قالیباف بودند.

زمانی که قالیباف به شعار نه غزه، نه لبنان فتنه گران در ماجراهای فتنه 88 واکنش نشان دادند و آن را حرکتی ضد انقلابی نامید دانشجویان با شعار "مرگ بر فتنه گر" از این سخنان استقبال کردند و سپس تکبیر سر دادند.

قالیباف شعار "نه غزه و نه لبنان را" فاصله گرفتن از انسانیت، مبارزه، آزادگی و استکبار ستیزی دانست و گفت: عزت و پیشرفت در گرو دوستی و رابطه با آمریکا نیست می توان هم انقلابی و ارزشی بود و هم با کارآمدی مشکلات کشور را حل کرد که این جملات قالیباف نیز مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و شعار "مرگ بر آمریکا" بار دیگر در سالن طنین انداز شد.

قالیباف صحبتهای خود را با یک دعا به پایان رساند.

وی این گونه دعا کرد که "خدایا ما را پایمال کننده خون شهدا قرار نده و ما را در راه و رسم مبارزه، مجاهدت و تحقق آرمانهای امام و شهدا ثابت قدم بدار."

زمانی که صحبتهای قالیباف به پایان رسید و با تشویق دانشجویان در حال ترک کردن سالن بود صفار هرندی را دید و به احترام او دوباره به سالن بازگشت و تا زمانی که صحبتهای هرندی شروع شود در سالن حضور داشت.

سپس در ادامه این مراسم بیانیه بسیج دانشجویی در سالن قرائت شد که در بخشی از این بیانیه تاکید شده بود سران فتنه آمریکایی و اسرائیلی باید در دادگاه صالحه انقلاب اسلامی محاکمه شوند که در پایان این بیانیه دانشجویان "شعار موسوی، کروبی اعدام باید گردند" سر دادند.

نوبت به سخنرانی صفارهرندی رسید و مجری این گونه او را برای پشت تریبون قرار گرفتن خطاب کرد. مجاهدی که در همین سالن در سال 88 از سوی مدعیان همه چیز، لنگه کفشی به سویش پرتاب شد و او در واکنش به این اقدام گفت" لطف کنید نشانه مدنیت را به سوی من پرت نکنید."

در نیمه های سخنرانی صفار، سعید جلیلی نیز وارد سالن شد. و دانشجویان با شعار "برگ برنده ما، شهید زنده ما"، "سرتا زپا حماسه ای؛ ای پاسدار هسته‌ای،" از وی استقبال کردند.

صفار هرندی در بخشی از صحبتهای خود در واکنش به برخی از تسخیر کننده های لانه جاسوسی که امروز از کرده خود پشیمان شده اند گفت: ما باید به کدام ساز این جماعت دمدمی مجاز برقصیم. وی سپس گفت: البته با احتیاط که این موضوع مورد خنده دانشجویان قرار گرفت.

نوبت به سعید جلیلی رسید. دانشجویان که از دیدن جلیلی سر از پا نمی شناختند؛ با شعار "درود بر جلیلی"، از سخنرانی وی استقبال کردند. مجری نیز برای دعوت از جلیلی خطاب به وی گفت: نماد مقاومت اسلامی در برابر زیاده خواهی‌های استکبار جهانی و چهره ای دانشگاهی که بر خلاف غرب زدگان علم خود را در سطر سطر قرآن و سنت جستجو می کنند و کسی که تمام حیثیت خود را برای پایی که جا ماند گذاشت تا ذره ای در برابر زیاده خواهی های بیگانگان عقب نشینی نشود. کیست که فراموش کند هر گاه جلیلی به مذاکره می رفت مطمئن بودیم ذره‌ای از حقوق حقه هسته ای ایران کوتاه نخواهد آمد. که دانشجویان نیز بار دیگر شعار "درود بر جلیلی"، "درود بر جلیلی" را سردادند.

بر خلاف توقعها که پیش بینی می شد جلیلی در مورد مذاکرات اخیر ژنو و عملکرد دولت اخیر صحبت کند اشاره امستقیمی به این موضوعات نداشت گرچه به نفی استکبار و تبیین مقاومت در پرونده هسته ای پرداخت.

جلیلی در ابتدای سخنرانی خود 16 آذر را بیانگر 60 سال آزادیخواهی یک ملت دانست و گفت: 16 آذر، 60 سال فهم صحیح یک ملت از موانع آزادی را نشان می‌دهد، 16 آذر، 60 سال حق طلبی یک ملت و مقابله با زیاده خواهی‌هاست. 16 آذر نشان می‌دهد 60 سال ایستادگی نه تنها در برابر زور بلکه در برابر تزویر بوده است.



دبیر سابق شورای امنیت ملی در واکنش به این جمله مقامات آمریکایی که گزینه نظامی روی میز است گفت: این جمله نشان می‌دهد که امروز با دشمنی روبرو هستیم که منطق او زور است نه استدلال. دانشجویان نیز با "شعار مرگ بر آمریکا" انزجار خود را از سیاست های آمریکا بیان داشتند.





همچنین مذاکره کننده سابق پرونده هسته ای ایران در بخشی از سخنان خود با تاکید براینکه ملت ما اجازه نمی دهد قدرت استکباری بخواهد حقوق ما را برایمان تعریف کند گفت: معاهده ان.پی.تی هیچ محدودیتی را برای بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای ایجاد نکرده، ملت ما اجازه نمی دهد قدرت های استکباری محدودیتی را برای ما ایجاد کرده و یا حق ما را سلب کنند.آمریکا نمی تواند با تحمیل تکالیف بیشتر و حقوق کمتر ما را به عنوان استثنایی در ان.پی.تی قرار دهد اگر قرار باشد ملت ما استثنا باشد استثنا در زمینه پافشاری بر حقوق و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا خواهد بود.

در پایان این مراسم با ارائه لوحی توسط جلیلی از همسر شهید علیمحمدی از شهدای هسته ای تقدیر شد.