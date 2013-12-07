دانشجویان باید مطالبات اجتماعی را بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نصوری عصر شنبه در مراسم 16 آذر بمناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد پارسیان با اشاره به این که در طول ایام سال فرصتی برای دانشگاه و دانشجو وجود ندارد که آن چه را که در دل دارد بیان کند،اظهار داشت: 16 آذر روزی است که دانشجو حقیقتا باید بتواند آن چه را که در دل دارد در خصوص مسائل مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی بیان کند.

وی به عدم حضور مسئولان استانی و کشوری در مراسم 16 آذر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بنا به مسائل مختلفی که در منطقه وجود داشت و می طلبید که مسئولینی از رده ی استانی و کشوری در جمع دانشجویان حضور داشته باشند و به مطالبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،دانشجویی و صنفی آنان پاسخ بگویند، اما همه تلاش ما بعنوان مسئولین دانشگاه بی‌نتیجه بود.

وی گفت: بنا بر مصلحت‌ها و مسائل اقتصادی، زیست محیطی و صنایع انرژی بر و خصوصا آلودگی منطقه عسلویه که آلودگی آن صد برابر تهران است در چنین شرایطی باید یکی از مسئولین پارس جنوبی در این جمع دانشجویی باید حضور بعمل می رساندند که متاسفانه از پذیرش حضور در این مراسم دانشجویی خودداری ورزیدند.

رئیس دانشگاه آزاد پارسیان با اشاره به نمایندگان مجلس که بارها و بارها در سال‌های گذشته از آنان دعوت بعمل آمده که در جمع دانشجویان حاضر شوند اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدا اظهار علاقه می‌کنند، اما در انتها از حضور در جمع دانشجویان امتنا می ورزند.

نصوری گفت: چرا نباید نمایندگان مجلس و مسئولین محترم استانی و کشوری در جمع دانشجویان در چنین منطقه حساسی شرکت کنند و فرماندار شهرستان پارسیان تنها شخصی که از جمع دولت حاضر به شرکت در این مراسم شدند.

وی در ادامه با اشاره به آن که دانشجویان باید در دیگر ایام سال مطالبات اجتماعی خود را بازگو کنند اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه خوشبختانه با در اختیار داشتن فضای مجازی نظیر اینترنت و سایر امکاناتی که به لحاظ ارتباطی در دنیای امروز موجود است این مطالبات را باید زبان به زبان و گام به گام به جلو برد تا به گوش مسئولین برسد.

نصوری گفت: روز 16 آذر باید روز انفجار اطلاعات در کشور باشد و تمام دانشجویان بتوانند آن چه را که مطالبات اجتماعی است از تریبون های مختلف از مسئولین بپرسند و کسانی که بعنوان مسئول اند باید پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

به گزارش مهر، در مراسم 16 آذر در دانشگاه آزاد پارسیان که با حضور رضا پوربابایی فرماندار شهرستان پارسیان و رییس شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستانی از دانشجویان برتر این دانشگاه تجلیل بعمل آمد.