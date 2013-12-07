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۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۷

اخوان المسلمین در ترکیه شبکه تلوزیونی راه اندازی کرد

اخوان المسلمین در ترکیه شبکه تلوزیونی راه اندازی کرد

اخوان المسلیمن مصر شبکه تلوزیونی خود به نام "رابعه" را در استانبول ترکیه راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، ایهاب شیها رهبر نبش وحدت ملی مصر در صفحه فیس بوک خود از راه اندازی یک شبکه تلوزیونی توسط اخوان المسلمین مصر در استانبول ترکیه خبر داد.

نام این شبکه رابعه است و از نام میدانی در قاهره گرفته شده است که ارتش طرفداران محمد مرسی را در آنجا سرکوب کرد

در پی واکنش تند ترکیه به سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور مصر توسط نظامیان این کشور تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است و انتظار می رود با افتتاح این شبکه ا تنش در روابط دولت مصر و ترکیه بیشتر از گذشته افزایش یابد.

 

کد مطلب 2190653

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