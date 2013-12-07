1600 دانشجو تحت حمايت كميته امداد اردبيل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالي عصر شنبه در مراسم روز دانشجو با حضور دانشجويان تحت حمايت كميته امداد استان اردبيل اضافه كرد: اكثر اين دانشجويان داراي رتبه هاي برتر و جزو نخبگان كشوري محسوب مي شوند.

وي با بيان اينكه كميته‌ امداد فعاليت هاي گسترده اي براي تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش انجام مي دهد، به برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي دانشجويان تحت حمايت اشاره كرد.

مديركل کميته‌ امداد استان تصريح كرد: در كنار اين كارگاه هاي آموزشي، مشاوره اي گروهي و چهره به چهره نيز برگزار مي شود كه مشاوران فرهنگي از نزديك با مشكلات دانشجويان آشنا شده و براي رفع آن تلاش مي كنند.

وي با اشاره به برنامه هاي فرهنگي اين نهاد براي دانشجويان تحت پوشش افزود: از ابتداي سالجاري تاكنون افزون بر دو ميليارد و 633 ميليون ريال در قالب‌هاي مختلف فرهنگي براي دانشجويان هزينه شده است.

زلالي تصريح كرد: كميته‌ امداد با صرف هزينه هاي فرهنگي، تحصيلي و... درصدد است تا علاوه بر توانمندسازي دانشجويان تحت حمايت و خانواده‌ي آنان، آينده‌اي سرشار از اميد و پيشرفت را براي منطقه و كشور اسلامي ايران رقم بزند.

وي تاكيد كرد كه توسعه و آباداني كشور مستلزم حضور دانشجويان در صحنه‌هاي مختلف جامعه است كه درصدد هستيم با حمايت هاي همه جانبه از دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت در اين راستا قدم هاي موثري را برداريم.

زلالي به كمك خيرين به اين دانشجويان اشاره كرد و متذكر شد: خيرين و نيكوكاران استان نيز به صورت نقدي و جنسي مساعدت هاي بسياري را براي رفع مشكلات دانشجويان اهدا مي كنند.

وي افزود: منابع كميته‌ امداد براي رفع تمامي مشكلات مددجويان تحت حمايت بسيار محدود است كه براي پاسخگويي و مرتفع ساختن بخش اعظمي از مسائل آنان نيازمند مساعدت هاي خيرين و نيكوكاران هستیم.