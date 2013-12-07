به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد اسماعیل جلالی، بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه شاهرود حامی برگزاری جشنواره ربات‌های پرنده که در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، ضمن بیان تفاوت پژوهش و فناوری، گفت: به اعتقاد بنده حوزه پژوهش و حوزه فناوری دو حوزه کاملا مجزا است.

وی تصریح کرد: در پژوهش باید پول را در راه تولید علم صرف شود و ممکن است به نتیجه برسد و یا به نتیجه نرسد اما فناوری تبدیل علم به ثروت است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان افزود: اگر علم به ثروت تبدیل نشود، منابع لازم برای انجام تحقیقات در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها که متولیان تولید علم هستند، تامین نمی شود.

وی ضمن اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان می توانند تبدیل علم به ثروت را انجام دهند گفت: شرکت دانش بنیان واحد فناوری است که از طریق تولید و توسعه فناوری در جامعه تولید ثروت می کند.

جلالی افزود: به عنوان مثال درآمد دانشگاه استنفرد از محل پژوهش و فناوری 48 میلیارد دلار بوده است.

وی ضمن دعوت از اساتید و دانشجویان جهت بازدید از پارک علم و فناوری استان سمنان از آن ها خواست از شرکت های دانش بنیان موفق پارک که هم اکنون به تولید محصول و درآمدزایی رسیده اند، بازدید کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شاهرود گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با آماده کردن نمونه محصول از حمایت صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان برای تولید نیمه صنعتی و تجاری سازی محصولات برخوردار شوند.

وی ادامه داد: شما دانشجویان و اساتید عزیز از هر طریقی متکی به علم بتوانید علم را به ثروت تبدیل کنید، پارک استان سمنان حامی شما خواهد بود.

جلالی در پاسخ به پرسش دکتر قلی زاده در مورد حمایت های پارک نیز گفت: پارک استان سمنان در قالب اساسنامه پارک های علم و فناوری می تواند حامی ایده های نو و فناورانه باشد و پارک های علم و فناوری از محدود مجموعه های دولتی ارائه کننده تسهیلات به واحدهای دانش بنیان هستند.

وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در مورد چشم انداز جشنواره ربات های پرنده نیز اظهار داشت: این طور برنامه ریزی کرده ایم که در هر سال برگزاری این جشنواره، نوآوری های بیشتری را پیش بینی کنیم تا پس از برگزاری دوره دهم جشنواره به ربات های پرنده کاملا کاربردی و پیشرفته برسیم.

دکتر محمود رحیمی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان و عضو شورای سیاست گزاری جشنواره ربات های پرنده نیز در ابتدای این مراسم به ارائه گزارش از روند اجرایی جشنواره پرداخت و سپس به سوالات حاضران پاسخ داد.

دکتر حسین قلی زاده رئیس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شاهرود نیز در این مراسم ضمن تقدیر از پارک علم و فناوری استان سمنان، برگزاری جشنواره ربات های پرنده را گامی بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد از این طریق ارتباط بین دانشگاه و پارک گسترش یابد.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه شاهرود که در برگزاری جشنواره ربات های پرنده همکاری داشتند تجلیل شد.