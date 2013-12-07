به گزارش خبرگزاری مهر، محمودعلی رکنی با اشاره به افت کیفیت هوا و افزایش بیشینه دما در استان در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: گسترش کانون های فعال گرد و غبار و ریزگردها در پیرامون شهر قم به دلیل عدم تامین حقابه های منابع آبی و نیز تخریب مراتع و پوشش گیاهی استان، این چالش را در استان تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه کاهش شدید رطوبت هوا و میزان بالای پرتوها در فصول گرما، فضای نامطلوبی را در سطح استان ایجاد کرده است، اظهار داشت: استان قم در بیشینه دمایی و نامطلوب بودن کیفیت هوا در میان 30 مرکز استانی در رتبه های نخست قرار گرفته و بیش از 35 روز هوای نامطلوب و درحد هشدار و اضطرار در شهر قم گزارش شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: با توجه به تمامی این شرایط و وضعیت بوجود آمده در سالهای اخیر، مسوولان امر می‌بایست برخی از مزایای مندرج در قانون از جمله بدی آب و هوا و فوق العاده سختی شرایط کار را حداقل متناسب با استانهای جنوبی کشور، برای کلیه کارکنان استان در نظر بگیرند.

بازديد اعضاء كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر مقدس قم از شهرك صنوف شهرداري

اعضاي كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قم از روند ادامه فعاليت‌هاي عمراني در حال اجراي شهرك صنوف شهرداري قم بازديد كردند.

در اين بازديد دكتر عبّاس ذاكريان بعنوان رئيس و دكتر امير علي احمدي، دكتر نعمت الله عواطف رستمي، خانمها ارجمند و حجازي اعضاء كميسيون حضور داشتند.

حسن قنبري مدير شهرك صنوف و نماينده شهرداري در هيئت امناي شهرك صنوف به اتفاق اعضاء هيئت امناء گزارشي را از اقدامات عمراني صورت گرفته ارائه نمود.

وي بيان داشت: عمليات عمراني در خصوص ديوار كشي، زير سازي و محوطه سازي سايت مربوط به آهن فروشان و درب پنجره سازان، زير سازي و محوطه سازي سايت درب و پنجره سازان در حال اجرا مي باشد.

قنبري با بيان اينكه پيگيري هاي مستمر نيز درخصوص اخذ پروانه ساختماني واحدهاي احداثي پيگيري مي گردد،اذعان داشت: ، ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز تامين برق،لوله گذاري آب شرب شهرك با سرعت مناسب در حال اجرا مي باشد.

در ادامه اعضاي هيئت امناءشهرك در خصوص تسريع در صدور پروانه واحدهاي احداث شده شهرك از طريق شهرداري منطقه سه و همكاري لازم در اين خصوص تأكيد كردند.

همچنين اعضاي هيئت امنا جهت ايجاد مسير دسترسي مناسب به شهرك كه در حال حاضر داراي بُعد مسافت بوده و تنها از مسير دور برگردان شهرك شكوهيه قابل دسترسي است تأكيد نموده تا عمده معضل راه اندازي شهرك مرتفع گردد.

در پايان دكتر ذاكريان رئيس كميسيون خدمات شهري و امور زائرين شوراي اسلامي شهر قم ضمن تشكر و قدرداني از اقدامات موثر صورت گرفته جهت احياء شهرك صنوف، بر لزوم تسريع در فرآيند راه اندازي شهرك جهت انتقال صنوف مزاحم و آلاينده شهري تأكيد نموده و بيان داشت: كميسيون خدمات شهري شورا و شهرداري كلانشهر قم در خصوص تسريع در اين موضوع را مساعدت خواهند كرد تا در آينده نزديك و پس از ايجاد بستر مناسب و فراهم نمودن شرايط اشتغال شاهد آغاز به كار شهرك صنوف شهرداري باشيم.