بادنماي فرودگاهي با قابليت رقابت با نمونه خارجي در اردبيل ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي صفايي عصر شنبه در حاشيه بازديد از روند احداث ترمينال خارجي فرودگاه اردبیل اضافه كرد: اين بادنما توسط متخصصان عملياتي فرودگاه اردبيل با هزينه تنها 10 ميليون ريال ساخته شده است.

وي با بيان اينكه نوع خارجي اين دستگاه با 100 ميليون ريال هزينه قابل تامين است، ادامه داد: بادنما با استانداردهاي ANEX14 يكي از ادوات و تجهيزات ضروري و مورد نياز فرودگاهي است كه بايد به تعداد دو عدد در مكاني مشخص از ايرسايد نصب شود.

مديركل شركت فرودگاه هاي استان با اشاره به اهميت تعيين جهت و سرعت باد در انجام عمليات پروازي تصريح كرد: عمليات نشست و برخاستLanding & Take off هواپيما در خلاف جهت باد صورت مي گيرد كه اين مهم از طريق بادنما تشخيص داده مي شود.

وي با بيان اينكه متخصصان اداره عمليات فرودگاه اردبيل طراحي و ساخت بادنما مدل torn فرانسه را طي سه سال گذشته اجرا كرده اند، ادامه داد: اين طرح تاكنون در سطح فرودگاه هاي كشور مانند فرودگاه شيراز، كرمان، سنندج، ايلام، رشت، بندر عباس، گرگان و... توزيع شده است.

صفايي با اشاره به افزايش استقبال فرودگاه هاي كشور از نوع ساخت ايراني به دليل تحريم ها و بالا بودن قيمت نوع خارجي متذكر شد: هم اكنون نوع بادنما مجهز به سيستم سولار طبق سفارش فرودگاه ها ساخته و ارسال شده است.

بادنماي طراحي شده در اردبيل

وي با اشاره به نصب دو دستگاه از اين بادنما در ابتداي باند 25-07 و 33-15 تاكيد كرد كه تعداد بادنماي نصب شده در فرودگاه اردبيل با توجه به دارا بودن دو باند به چهار دستگاه رسيد.

اين مسئول همچنين با اشاره به روند رو به رشد و تسریع در کار پروژه ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل عنوان كرد: پروژه احداث ترمینال خارجی اين فرودگاه با پیگیری های مکرر و نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد پیمانکار پروژه به مرحله نصب سازه های سقف رسیده است.

وي با بيان اينكه مرحله نصب سازه سقفی یکی از حساس ترین مراحل ساختمانی ترمينال است، افزود: با توجه به محدودیت فصل کاری در استان اجرای سازه سقف و پوشش آن می تواند در پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تاثیر موثری داشته باشد.

صفايي اضافه كرد كه ترمینال خارجی فرودگاه اردبیل شامل ساختمان اصلی با هفت هزار 900 مترمربع و محوطه ای با 16 هزار و 400 مترمربع است که با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ريال در حال احداث است.

به گفته بخش عمده ای از اعتبارات این پروژه توسط شرکت فرودگاههای کشور تامین می شود و تاکنون بالغ بر 50 میلیارد ريال برای این پروژه هزینه شده است.