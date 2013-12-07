به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد باقریبنابی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح گفته خود تأکید کرد: برخی افراد که مدعی هستند بنده برای خانواده خودم یا برخی افراد خاص کارهای ویژه ای انجام دادهام که به هیچ وجه واقعیت ندارد، حتی یک برگ کاغذ یا تلفن خاصی را نمیتوانند بیاورند که این اتفاق افتاده باشد.
وی اظهار داشت: حتی بنده به ادارات و بخش خصوصی گفتهام حق ندارند کار خاصی را برای خانواده بنده انجام دهند و هر شخص حقیقی و حقوقی اگر کاری انجام میدهند، باید خودشان پاسخگو باشند.
بنابی گفت: اما کارهای اقتصادی که برخی افراد خانواده بنده انجام میدهند، به بنده مربوط نمیشود و بنده به نوبه خود برای برخی از این افراد تذکرات لازم را دادهام.
نماینده مردم بناب در مجلس در خصوص اقدامات انجام شده برای ایجاد اشتغال جوانان بناب اظهار داشت: بنده از نخستین روزهای انتخاب برای حل این مشکل تلاشهای زیادی کردهام و اولین اقدام این بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور به خصوص در سالهای 91 و 92 که واحدهای تولیدی با مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند، با دعوت از رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله برنامه و بودجه، اقتصاد و همچنین صنایع برای حل مشکلات این واحدها همت کردیم و تا حد توان تلاش کردیم اشتغالهایی که وجود داشت، از بین نرود و این مهم اتفاق افتاد و هیچ واحد تولیدی تعطیل نشد.
وی ادامه داد: اما در خصوص اشتغالهای جدید باید عرض کنم که در این مدت حدود 12 واحد تولیدی آغاز به کار و افتتاح شده که جمعاً برای 700 نفر شغل جدید در بناب ایجاد شده است.
ناحیههای صنعتی سهند و خوشهمهر از بلاتکلیفی درآمدند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سپس با اشاره به زیرساختهای انجام شده برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: بحث توسعه شهرک صنعتی به صورت جدی پیگیری شده و الحمدلله اخیراً توسعه 206 هکتاری شهرک صنعتی بناب تصویب شده است و ناحیههای صنعتی سهند و خوشه مهر نیز که سالها بلاتکلیف مانده بودند، اخیراً تعیین تکلیف شدهاند که دو برابر وسعت شهرک فعلی است.
نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در پاسخ این سئوال که آیا ایجاد اشتغال برای نزدیکان خود در ادارات دولتی صحت دارد، گفت: از وعدههای انتخاباتی بنده این بود که به صورت واقعی عدالت را در استخدام افراد در ادارات دولتی سرلوحه کار خود قرار دهم و به این وعده خود نیز پایبند بودهام و تا به امروز کسی را به صورت ویژه در هیچ یک از ادارات دولتی استخدام نکردهام چه در شبکه بهداشت و درمان و چه در دانشگاههای دولتی و آزاد. حتی در اوایل انتخاب بنده به عنوان نماینده مجلس دانشگاه بناب 5 نفر را استخدام کرد و از طریق آزمون آنها را جذب کردند.
باقریبنابی اضافه کرد: البته افرادی که تمایل داشتند بنده نامههای مختلفی نوشته و سفارشهایی را در بخش خصوصی انجام داده و تلاش کردهام که کارخانجات بناب از افراد بومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: در اینجا لازم است یادآوری کنم با توجه به تعدیل نیروهای مازاد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب انجام دادند و نزدیک به 300 نفر نتوانستند در این دانشگاه استخدام شوند، اعلام میکنم که این آمادگی را داریم با بخش خصوصی هماهنگ شویم تا آنها بتوانند در کارخانجات شهرستان مشغول به کار شوند.
بنابی همچنین در خصوص معرفی افراد به صورت ویژه برای دریافت وام تصریح کرد: بنده همه افراد ایران اسلامی و نه فقط مراجعان شهرستان بناب را به صورت ویژه سفارش میکنم. حتی در برخی از استانهای دیگر افرادی بودند که واحدهای تولیدی آنها مشکل داشت و بنده به آنها کمک کردهام تا مشکلاتشان حل شود.
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