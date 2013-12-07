به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در نشست استاندار کرمانشاه با فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امیدهای فعالان بخش اقتصادی نیز دوچندان شده و همه باید دست به دست یکدیگر دهیم تا مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع گردد.

وی همچنین با اشاره به توانمندی های بالای استان در امر صادرات، اظهار داشت: با نگاهی به روند صادرات طی 10 سال اخیر از استان کرمانشاه به این نتیجه می‌رسیم که هر ساله شاهد رشد صادرات بوده ایم.

کاشفی خاطرنشان کرد: اگر در سال 82 از بازارچه ها و گمرکات استان کرمانشاه 212 میلیون دلار صادرات داشتیم این رقم در پایان سال گذشته به بیش از دو میلیارد و 250 میلیون دلار رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 52 درصد صادرات کشور به عراق از طریق استان کرمانشاه صورت می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: عراق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری خصوصاً در بخش کشاورزی دارد که با استفاده درست از آن ها می توانیم حجم صادرات به این کشور را که در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیارد دلار است، به دو برابر افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه عراق نیز خواستار تعامل بشتر با ایران در تمامی زمینه‌ها، بویژه بخش اقتصادی و صادرات و واردات است، خاطرنشان کرد: می‌توان با تعاملات تجاری بهتر با این کشور، از ثروت بالای عراق در جهت گسترش صادرات کشور و استان نهایت استفاده را برد.

کاشفی افزود: عراق کشور بسیار ثروتمندی است و در حال حاضر نیز دومین صادر کننده نفت اوپک به شمار می رود و نباید خود را با اعمال قوانین دست و پا گیر از ثروت این کشور محروم کنیم.

وی همچنین از استاندار کرمانشاه خواست تا زمینه برپایی چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی استان کرمانشاه در عراق و خصوصا شهر بابل که از ظرفیت‌ها و توانمندی های بالایی برخوردار است فراهم کند.