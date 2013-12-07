به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی عصر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر آبادان افزود: بر اساس سرشماری صورت گرفته از سوی نفوس و مسکن در سال 85، از 17.5 میلیون خانوار در آن سال، 10 میلیون خانوار دارای مسکن و 1.5 میلیون خانوار فاقد مسکن بودند.

وی اظهار کرد: بر اساس نیازی که به دلیل کمبود 1.5 میلیونی مسکن احساس شد، برای رفع مشکل خانه دار شدن این دسته از خانوارها و برنامه‌ریزی در جهت ساخت مسکن در قالب مسکن مهر تصمیم گیری صورت گرفت. بر این اساس و به تناسب بودجه، واحدها ی مورد نیاز در میان استانها توزیع شد.



مهرآبادی با اشاره به افتتاح یک میلیون و 30 هزار واحد مسکن مهر در کشور یادآور شد: از دو هزار و 155 واحد که در مسکن مهر شهری برنامه ریزی شده بود 850 هزار واحد آن تحویل شده و تا پایان امسال نیز 200 هزار واحد دیگر نیز افتتاح می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در زمان حاضر یک هزار و 451 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و 250 هزار واحد دیگر نیز نیاز به تامین خدمات زیر بنایی دارند.

اصغری مهرآبادی ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر واحدهای ساخته نشده تکیمل و تحویل متقاضیان شود.

وی از مسکن مهر به عنوان پروژه ملی نام برد و گفت: رفع مشکلات این پروژه تنها به وزارت راه و شهرسازی مرتبط نمی‌شود، دستگاه‌های ذیربط و خدماتی نیز باید در این زمینه کمک رسان باشند. همچنین کمبود منابع مالی مهمترین مانع فراروی مسکن مهر است و از آنجایی که این پروژه یک پروژه کلی است به همین دلیل دستور رئیس جمهور و دولت مبنی بر کمک به پروژه ها در جهت تکمیل و واگذاری به متقاضیان است.

امیدواریم گره کار مسکن مهر باز شود

اصغری مهرآبادی ابراز امیدواری کرد تا با همت تمامی دستگاه های مرتبط، ضمن گشوده شدن گره از کار مسکن مهر در سراسر کشور بتوانیم به هدف کلی که خانه دار شدن مردم است نیز برسیم.

وی اظهار کرد: پروژه های مسکن مهر باید تمام شوند، عزم دولت بر این کار است و تاکید بر همکاری دستگاه‌های خدمات رسان اعم از نیرو، نفت، تعاونی‌ها و غیره با وزارت راه و شهرسازی دارد.

اصغری مهرآبادی در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این جلسه تصریح کرد: نظیر چنین پیشنهاداتی را ما به شورای راهبردی مسکن مهر که در ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی تشکیل شده ارائه کرده ایم.

به گفته وی در جایی که پروژه شروع شده و متقاضی نیست، باید انجام پروژه ها تعیین رویکرد شوند تا از وضعیت فعلی که گریبان مسکن مهر را گرفته خروج پیدا کنند، باید به مسکن مهر این اجازه داده شود تا واحدهای یاد شده به صورت فروش به شرط تملیک با اجاره پنج ساله و یا فروش آزاد واگذار شوند چرا که چاره ای جز این وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: علاوه بر تغییر مبلغ 25 میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن مهر به 30 میلیون تومان براساس ابلاغیه نوزدهم اسفند ماه سال 91 دولت وقت برای کمک به ساخت مسکن مهر، موضوع تخصیص دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به تکمیل پروژه های آغاز شده در حال پیگیری است.

مشکلات مسکن مهر شناسایی و شناسنامه پروژه ها تهیه شده است

اصغری مهرآبادی ابراز امیدواری کرد تا بانک مرکزی با این افزایش نرخ موافقت کند تا این مسئله سبب دلگرمی مردم شود و بتوانیم با کمک سهم آورده مردم نیز این پروژه ها را به سرانجام برسانیم. در جلساتی که با مدیران کل راه و شهرسازی استانها داشتیم ریز مشکلات استخراج شد تا بتوان به طور مناسبی در جهت رفع مشکلات واحدها برنامه ریزی و کار کرد. در زمان حاضر راهکارهایی نیز ارائه شده است و امید می رود تا با طرح این مشکلات در شورای راهبردی مسکن بتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.

وی ادامه داد: تمامی مشکلات مسکن مهر شناسایی و مشخص شده و شناسنامه کلی از تک تک پروژه ها نیز تهیه شده است تا پروژه‌هایی که در سطح ملی مشکل دارند به وزیر اعلام شوند و با دریافت دستوارت لازم در جهت کمک به بسته شدن پرونده مسکن مهر بکوشیم.

اصغری مهرآبادی گفت: در زمان حاضر بزرگترین مشکل ما بحث عدم موافقت بانک مرکزی در تخصیص و اعطای اعتبار دو هزار میلیارد تومانی مورد نیاز است زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی پرداخت این پول سبب تورم می شود. البته راهکارهای دراز مدت و میان مدت وجود دارد اما نیاز فوری ما در بخش مسکن مهر تزریق پول به پروژه‌ها است.

وی اظهار کرد: موضوع فراخوان برای استفاده از توان بخش خصوصی در ایجاد کلانتری ها، کلینیک، درمانگاه و ... در حال پیگیری است اما در بحث فضای سبز شهرداری ها می‌توانند وارد عرصه کار شوند و حتی می توانند بر روی مباحث گردشگری نیز کار کنند، ما برای تحویل زمین به شهرداری آمادگی 100 در صد داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چنانچه دستگاه اجرایی وارد مسکن مهر شده و تاکنون اقدامی برای ساخت و ساز نکرده است در صورت آمادگی بخش خصوصی برای ساخت و ساز به آنان واگذار شود البته پیش از آن به دستگاه ها اخطار داده شود.