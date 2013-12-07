به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتاحیه مسابقات بوکس قهرمانی کشور از ساعت 16 امروز در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار شد.

در این مراسم کولیوند و اکبریان نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی، منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون بوکس، طاهری استاندار البرز، جوانمردی مدیر کل ورزش و جوانان البرز و جمعی زیادی از قهرمانان ورزش استان حضور داشتند.

پخش مراسم های فرهنگی،نمایش ورزشی ژیمناستیک و سخرانی مدیر کل ورزش و جوانان بخشی از مراسم افتتاحیه این مسابقات بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در این مراسم در خصوص میزبانی البرز از این دوره از مسابقات گفت:کرج و استان البرز نشان داده که می تواند میزبانی مهمترین رخدادهای بزرگ ورزشی کشور را داشته باشد و امروز هم شاهد برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی کشور در استان البرز هستیم.

وی ادامه داد:رشته ورزشی بوکس در کشور پر طرفدار است و سعی ما این است تا بهترین شرایط را برای میهمانان داشته باشیم.

جوانمردی همچنین اظهار داشت:پس از میزبانی موفق البرز از دو تیم پر طرفدار کشور در مسابقات لیگ برتر فوتبال به این نتیجه رسیدیم که می توانیم شاهد برگزاری چنین مسابقاتی باشیم وامیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

در حاشیه این مراسم منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزبانی البرز گفت:تا به امروز و با توجه به اینکه تمام قهرمانان این رشته ورزشی در استان حضور دارند میزبانی خوبی شاهد بودیم این استان نشان داده که می تواند در تمام رشته های ورزشی میزبان خوبی باشد.

وی در پایان گفت: در پایان این مسابقات نفرات برتر به مربیان تیم ملی معرفی می شوند و اردوی تیم ملی بوکس آغاز خواهد شد.

بیست و سومین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور ازعصر امروز بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز شد و این مسابقات از امروز تا پایان روز 20 آذر به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

این مسابقات با حضور 32 تیم و 189 بوکسور در سالن مجموعه ورزشی اسلامی کرج انجام خواهد شد و حکم انتخابی تیم ملی بوکس ایران را دارد.

ورزشکارانی از کیش هم در این مسابقات حضور دارند ضمن اینکه استان قم در این مسابقات غایب است.