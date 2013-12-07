آموزش سبک زندگی اسلامی هدایت به سمت سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سیاه مرزکوهی عصر شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان با بیان اینکه سپاه در آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه با شورای شهر است، بیان داشت: با همکاری اعضای شورای شهر می توان بحث زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی را در شهر گرگان عملیاتی کنیم.

سیاه مرز کوهی اضافه کرد: در برخی منطقه های شهر مشکلاتی وجود دارد، که ما باید سعی کنیم تا به عنوان مبلغین راستین و پرچم داران نوین اسلامی ظرفیت داشته باشیم تا با تعاملات خود به عنوان مسئول از عصابنیت ها به دور باشیم و با عقل گرایی به جلو برویم.

وی رعایت تقوا را یکی از مسائل مهمی دانست که باید به آن توجه شود و تاکید کرد: باید بحث تقوا را در بین مردم تقویت کرد و همچنین با استفاده از چهره های دلسوز و شهداء که ظرفیت های خوبی در بین مردم هستند این سبک زندگی اسلامی را در بین آنها تقویت کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان ادامه داد: در واقع شهدا و کسانی که در راه اسلام و انقلاب زحمت کشیده اند بخش نرم افزاری تمدن نوین اسلامی به حساب می آیند که ما نباید از این افراد به سادگی عبور کنیم وباید بتوانیم این افراد را برای جوانان به عنوان الگو معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه آسیب ها و موانع زیادی وجود دارد ، خاطرنشان ساخت: باید سعی کرد تا این آسیب ها و موانع را شناسایی کرد و اگر قرار است تا به هدف اصلی دست یابیم باید با خردورزی و رعایت اخلاق و حقوق به جلو برویم.

سیامرزکوهی افزود: ما به عنوان افرادی که در جامعه اسلامی مسئول هستیم و تمدن ناب اسلامی متعلق به ما است باید به وسیله شهدای انقلاب وهشت سال دفاع مقدس این تمدن را به مردم هدیه کنیم.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل داریم تا با همکاری شورای شهر در این ارتباط اتاق فکر راه بیندازیم ، تصریح داشت: بسیج گرگان آمادگی دارد تا با همکاری اعضای شورای شهر در کمسیون فرهنگی این شورا اتاق فکری را در این زمینه راه اندازی کند.

وی اضافه کرد: به وسیله این اتاق فکر می توان به توقعات به حق برای توسعه اخلاق دینی و اجتماعی ،یک عملکرد مثبتی را برای یک دوره چهار ساله انجام شود و این فرصت ها را از کانال بسیج سازندگی و مستضعفین ایجاد کنیم.



با همکاری شورای شهر مراسم پنجم آذر به خوبی برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرگان با بیان اینکه مراسم پنجم آذر امسال با همکاری اعضای شورای شهر در گرگان انجام شد،گفت: اعتقاد ما این است که این مراسم باید به صورت گسترده تر در استان انجام شود.

سرهنگ عباس سیاه مرز کوهی افزود: در واقع شهدای پنجم آذر در گرگان روشن کننده چراغ خاموش پیشگامان بیداری اسلامی در گرگان هستند و نیاز است تا این مراسم به صورت گسترده در استان و بخصوص در شهرستان گرگان انجام شود.

وی ادامه داد: مردم گرگان باید از رشادتهای آن زمان بخصوص واقعه پنجم آذر بیشتر بدانند چرا که این مردم دارای روحیه انقلابی خوبی هستند و در واقع گرگانیها یکی از محور اساسی پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می روند.

سیاه مرز کوهی با بیان اینکه شورا در این چند ساله تعاملات بسیار سازنده ای را با بسیج و سپاه داشته است، اذعان داشت: یکی از مسائلی که با شورای شهر در این چند ساله پیگیر بودیم مباحث تغییر رفتار فرهنگی و تبلیغاتی بوده است که این کارها باید نسبت به شان شهرستان گرگان انجام می شد.

وی بیان داشت: با توجهاتی که شورای شهرو شهرداری در این زمینه داشت ما در زمینه فرهنگ سازی این کارها توانستیم متفاوت تر و در سطح بسیار بهتری کارها را انجام دهیم .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرگان اضافه کرد: قطعا این کارها در شورای شهر بر اساس عقل و منطق انقلابی پیش رفت و در توسعه تعاملات اجتماعی شهر نقش مهمی داشته و رشد و بالندگی را برای مردم به انتظار آورد.

وی با اشاره به اینکه کارها اگر به صورت جمعی و عقلایی پیش رود می تواند به آرامش روانی جامعه کمک بیشتری کند، اظهار داشت: باید در کارها رعایت ادب و احترام را داشته باشیم و سعی کنیم در شهر گرگان این رویه را دنبال کنیم که این امر در تعاملات ما با شورا شهر به اثبات رسیده است.