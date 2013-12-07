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۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۸

گرزین:

صنعت طیور نیازمند شیوه‌های نوین برای توسعه است

صنعت طیور نیازمند شیوه‌های نوین برای توسعه است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: باید همه بپذیریم که پیشرفت در همه حوزه‌ها نیازمند به کار بردن شیوه‌های علمی نوین در آن صنعت است و پرورش دام وطیور بعنوان صنعت پررونق استان از این اتفاق مستثنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر شنبه در همایش بررسی شیوه‌های نوین در پرورش طیور در گرگان ابراز داشت: اگر در بخش های مختلف پیشرفت مباحث تکنولوژی بر اساس علم و تکنولوژی وجود داشته باشد می توانیم به آینده آن صنعت امیدوار باشیم.

وی افزود: امروزه برای اینکه بتوانیم در دنیای صنعت با دیگران رقابت کنیم باید هوشمندانه برنامه ریزی کنیم و همچنین بر اساس علم جدید نقشه راهی را برای آینده تدوین کنیم.

گرزین با بیان اینکه امروز دانش در کنار مهارت به  تحقق می رسد، اظهار داشت: از راهکارهای خوبی که در این حوزه پیشنهاد می شود باید استقبال کنیم و با استفاده از افراد اهل دانش و نخبه بتوانیم برای صنعت دام و طیور استان نقشه راه خوبی را ترسیم کنیم.

وی ادامه داد: این نقشه به ما کمک می تواند تا برای آینده استان بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم و در این حوزه به پیشرفت های خوبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت طیور وابسته به مسائل اقتصادی است، تصریح کرد: باید سعی شود مباحث علمی را در این صنعت به کار ببریم در غیر این صورت بهره وری لازم به دست نخواهد آمد و روش های جدید در این راه می تواند کمک های زیادی به ما کند.

رئیس شورای شهر گرگان اذعان داشت: بینش و نگرش درست در کارها به ما کمک می کند تا مسائل اقتصادی را با برنامه ریزی درست تری به پیش ببریم.

کد مطلب 2190726

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