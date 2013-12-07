به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر شنبه در همایش بررسی شیوه‌های نوین در پرورش طیور در گرگان ابراز داشت: اگر در بخش های مختلف پیشرفت مباحث تکنولوژی بر اساس علم و تکنولوژی وجود داشته باشد می توانیم به آینده آن صنعت امیدوار باشیم.

وی افزود: امروزه برای اینکه بتوانیم در دنیای صنعت با دیگران رقابت کنیم باید هوشمندانه برنامه ریزی کنیم و همچنین بر اساس علم جدید نقشه راهی را برای آینده تدوین کنیم.

گرزین با بیان اینکه امروز دانش در کنار مهارت به تحقق می رسد، اظهار داشت: از راهکارهای خوبی که در این حوزه پیشنهاد می شود باید استقبال کنیم و با استفاده از افراد اهل دانش و نخبه بتوانیم برای صنعت دام و طیور استان نقشه راه خوبی را ترسیم کنیم.

وی ادامه داد: این نقشه به ما کمک می تواند تا برای آینده استان بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم و در این حوزه به پیشرفت های خوبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت طیور وابسته به مسائل اقتصادی است، تصریح کرد: باید سعی شود مباحث علمی را در این صنعت به کار ببریم در غیر این صورت بهره وری لازم به دست نخواهد آمد و روش های جدید در این راه می تواند کمک های زیادی به ما کند.

رئیس شورای شهر گرگان اذعان داشت: بینش و نگرش درست در کارها به ما کمک می کند تا مسائل اقتصادی را با برنامه ریزی درست تری به پیش ببریم.