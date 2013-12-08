ايران در مسير پيشرفت علمي قرار دارد/ سلایق در اعمال قانون وارد نشود

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله به مناسبت بزرگداشت شهادت سه شهید دانشجوی دانشگاه تهران که به سفر رئیس جمهور آمریکا به ایران اعتراض داشتند و به دست طاغوتیان به شهادت رسیدند، مراسم متعددی در دانشگاهای مختلف کشور برگزار می شود و یک روز به نام قشرعلمی کشور به دانشجو اختصاص می یابد.

دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز که از دانشگاه های معتبر کشور و جهان اسلام محسوب می شود به عنوان دانشگاه مادر در استان همدان شناخته می شود و برای ارج نهادن به مقام استعدادهای درخشان خود و دانشجویان برتر شامگاه شنبه میزبان جمعی از این دانشجویان در رشته های مختلف بود تا مورد تجلیل قرار گیرند.

پرفسور محمد علي زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید بر اینکه ایران در مسیر پیشرفت علمی قرار دارد، ادامه داد: روز دانشجو یک مطالبه تاریخی است چرا که مطالعه تاریخ به همه این امتیاز را داده که بادرس گرفتن از اشتباهات در آینده بتوانند بهتر عمل کنند و دوستان و دشمنان خود را بهتر شناخته و از پتانسیل های خود بهتر استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در مقایسه با سال هایی که خود دانشجوی دانشگاه بوعلی بودم امکانات حال حاضر دانشگاه قابل قیاس با آن دوران نیست، اذعان داشت: سال گذشته دانشگاه بوعلی سینا موفق به کسب رتبه یازدهم در بین دانشگاه وابسته به وزارت علوم شد و اکنون در 98 رشته دکترا،113 رشته کارشناسی ارشد و 80 رشته کارشناسی دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: اکنون 70 استادیار و 30 استاد تمام در دانشگاه بوعلی سینا مشغول به تدریس هستند و مسیر علمی کشور رو به پیشرفت است.

زلفی گل با تاکید براینکه تنها مشکل ایران اسلامی در بخش علم، مدیریت است، افزود: اگر تنها از نظر مادی غنی باشیم نمی توانیم مدیریت خوبی داشته باشیم چرا که مدیریت نیاز مند علم به کار است که در این بین وظیفه دانشگاه هابسیار سنگین است.

وظیفه معلمان تربیت نسلی عالم تر از خودشان است

وی ادامه داد: وظیفه معلمان تربیت نسلی عالم تر از خودشان است و اگر بتوانیم امکاناتی را فراهم کنیم که دانشجویان بتوانند بهتر علم ورزی کنند به وظایف خود عمل کرده ایم و اساتید نباید نقص های خود را به دانشجویان انتقال دهند.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان با توصیه به دانشجویان جهت عدم انتخاب تنها یک نفر به عنوان الگو در زندگی خود، افزود: کشورهای استعمارگر دیگر به دنبال اعمال قدرت سخت نیستند بلکه با قدرت نرم در حال تسخیر کشورهای در حال توسعه اند و نباید به آنان اجازه داد با ترویج نا امیدی جوانان ایران اسلامی را به بی راهه ببرند.

زلفی گل اظهار داشت: دانشجویان باید قدرت نرم خود را افزایش دهند و مسئولان باید به دنبال تدابیری در راستای حل مشکل اشتغال و ازدواج جوانان باشند و برای این کار راهی جز تصویب قوانین وجود ندارد.

سلایق در اعمال قانون وارد نشود

وی با اشاره به اینکه از پتانسیل قانون در کشور استفاده لازم نشده است، افزود: یکی از مشکلات بخش اجرایی اجرای سلیقه ای قانون است و نباید سلایق در اعمال قانون وارد شود و باید شرایط کشور را باور داشته باشیم.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این مراسم با اشاره به اینکه اکنون در دوره ای به سر می بریم که بر جنبش های دانشجویی کشور عقلانیت حاکم است، افزود:90 هزار دانشجو در سطح استان همدان مشغول به تحصیل هستند.

سيد مرتضي هزاوه ای با تاکید براینکه در زمانی که دانشجویان اقدام به موج آفرینی کردند تاریخ درخشانی در این جنبش ها دیده می شود اما زمانی که بر موج های سیاسی سوار شده اند شاهد اتفاقات ناگواری هستیم، اذعان داشت: اولین موج جنبش های دانشجویی در سال های قبل از انقلاب به وقوع پیوست که تحت تاثیر حزب توده و جریان های مارکسیتی بودند و در سالهای 57 تا 75 دانشجویان به دنبال عدالت طلبی در داخل و خارج بودند.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه در سالهای 80 تا 84 شاهد افول جریانات تند رو هستیم، اذعان داشت: رشد گرایش آرمان گرایی، ضدیت با دانشگاه آزاد اسلامی و فاصله گرفتن از قشر خاکستری از شاخصه های این دوران در تاریخ جنبش های دانشجویی پس از انقلاب اسلامی ایران است.

هزاوه ای ادامه داد: در سالهای 84 تا 91 نیز شاهد اعتدال گرایی و دوری از افراط طلبی و جدایی بخشی از دانشجویان از جریانات افراطی در فتنه سال 88 بودیم و در این دوران برای اولین بار حضور در فضای مجازی نیز به وقوع می پیوندد.

رئیس دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در کشورمان بیشتر شعار مهم است تا عمل، افزود: باید به اصول توجه داشت نه به فرعیات اما در کشورمان شاهد این هستیم که علم نیز درگیر موضوعات فرعی شده است.

اسماعیل فیضی افزود: در سال جاری 140 دانشجو کارشناسی ارشد بدون آزمون جذب دانشگاه شده اند که این نوع گزینش دانشجو موجب بالا رفتن کیفیت آموزشی می شود و 45 درصد این افراد از رتبه های برتر کنکور سراسری بوده اند.

وی با اشاره به اینکه آمار نشان می دهد جذب دانشجو از طریق استعدادهای درخشان نتیجه بهتری در عمل خواهد داشت، اظهار داشت: در سال گذشته امکان پذیرش به صورت محدود وجود داشت ولی امسال نحوه پذیرش دانشجویان با استعداد در مقطع کارشناسی ارشد سهل تر شده است.

رئیس دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا اذعان داشت: در بخش دکترا نیز تاثیر مصاحبه به 70 درصد و آموزش کتبی به 30 درصد رسیده است و اکنون در دانشگاه های برتر دنیا نیز نحوه پذیرش به عهده اساتید آن مجموعه ها قرار گرفته است.

با نظر افراد در ایران قانون عوض می شود

فیضی با اشاره به اینکه با نظر افراد در ایران قانون عوض می شود، اظهار داشت: در سال 1389 و با همت مسئولان، دانشگاه بوعلی سینا به قطب استعدادهای درخشان در کشور تبدیل شد که سه استان همجوار خود را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه تبلیغات مصرف گرایانه غرب ضربه های زیادی به جهان اسلام زده است، گفت: دشمن به دنبال مصرف گرا کردن کشورهای در حال توسعه و مسلمان است، بزرگترین ضربه در تحریم ها را خودمان به خود وارد کردیم چراکه باید به اصول فکر کرد نه فرعیات.

رئیس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا با درخواست اینکه باید دفتر استعدادهای درخشان تبدیل به مدیرکلی شود، اظهار داشت: کشور آلوده فرعیات شده و علم نیز به این امر آلوده شده است.

در پایان این مراسم از 50 نفر از دانشجویان در بخش استعدادهای درخشان و هفت نفر از دانشجویان برتر که یک نفر از آنها در بخش کارشناسی، دو نفر در بخش کارشناسی ارشد ومابقی دکترا بودند، تقدیر شد.