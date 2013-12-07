به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شامگاه شنبه در دیدار با فعالین اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بخش خصوصی امروز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و من هم به شدت دنبال تقویت آن به منظور رشد اقتصادی استان هستم.

وی افزود: مطمئنا تقویت بخش خصوصی رونق اقتصاد را به دنبال خواهد داشت به همین خاطر در تفکر و دیدگاه من بخش خصوصی جایگاه ویژه ای دارد.

رضایی همچنین از نشست هفتگی خود در روزهای شنبه با فعالین اقتصادی استان خبر داد و گفت: در این نشست و همچنین دفترکاری هم که توسط رئیس اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد مشکلات و موانع موجود بر سر راه این افراد برطرف خواهد شد.

وی همچنین بر حل مشکلات بازارچه های استان تاکید کرد و گفت: در سفری که صبح فردا (یکشنبه) به قصرشیرین خواهیم داشت موانع و مشکلات موجود احصا و برای حل آن ها تصمیم گیری های لازم به عمل خواهد آمد.

رضایی با بیان اینکه هدف ما سه برابری شدن درآمدهای صادراتی است، یادآور شد: از این پس به صورت هفتگی معاون برنامه ریزی و مدیرکل دفتر اقتصادی را مامور خواهم کرد که تا حصول این نتیجه وضعیت بازارچه ها را پیگیری و مشکلات تجار و بازرگانان را در اسرع وقت مرتفع گردانند.

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه تولیدات حال حاضر استان هفت هزار میلیارد است، خاطرنشان کرد: این در حالیست که می توانیم این میزان را به 20 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و باید با هم اندیشی راه های رسدن به این مبلغ را پیدا کنیم.

رضایی در ادامه و با تاکید بر اینکه محورهای توسعه استان را با نظر نخبگان طراحی خواهد شد، افزود: در این میان دانشگاهیان جایگاه ویژه ای خواهند داشت تا با کمک و هم اندیشی آن ها زمینه های رشد و توسعه همه جانبه استان فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط استانی مانند کرمانشاه که در مقاطع مختلف زمانی همواره تکیه گاه نظام و انقلاب بوده است، اصلا مناسب نیست، یادآور شد: متاسفانه این دیار در شاخص های منفی رتبه های بالای کشور را به خود اختصاص داده در حالی که نباید اینگونه باشد.

مدیر ارشد استان نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه (35 درصد) را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این میزان بیکاری به هیچ عنوان شایسته مردمی که هشت سال درگیر جنگ بوده اند و نزدیک به 10 هزار شهید و بیش از 20 هزار جانباز و آزاده را تقدیم اسلام و اتقلاب کرده اند، نیست.

رضایی تلاش دسته جمعی تمام مدیران و مسئولان را برای کاهش نرخ بیکاری در استان ضروری برشمرد و افزود: برای این مهم نباید به چیزی جز کار و تلاش شبانه روزی فکر کرد و قطعا با همدلی و اتحاد است که می توان مشکلات را یکی پس از دیگری مرتفع و زمینه های پیشرفت استان را فراهم اورد.

وی با بیان اینکه دیدگاه وی فراتر از دیدگاه های محدود جناحی است، خاطرنشان کرد: مدیری برای ما عزیز است که واقعا به دنبال خدمت صادقانه به مردم باشد و دغدغه رفع مشکلات را داشته باشد، مدیری که جز به کار و تلاش شبانه روزی فکر نکند.

رضایی همچنین با اشاره به توانمندی های بالای کرمانشاه در بخش کشاورزی، اظهار داشت: با پتانسیل هایی که در استان وجود دارد باید قطب کشاورزی کشور باشیم و اینکه هم اکنون سطح برداشت مزارع ما در هر هرکتار به پنج تن می رسد آمار جالبی نیست و نشان می دهد به خوبی روی بخش کشاورزی کار نشده است.

وی در پایان با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوص ی برای ورودر به استان کرمانشاه و سرمایه گذاری در بخش های مختلف، حمایت خود را از آنان اعلام کرد و گفت: مطمئنا این افراد با سرمایه گذاری در استان ضرر نخواهند کرد و شرایط در حال آماده شدن برای یک سرمایه گذاری مطمئن است.