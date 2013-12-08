تردد در محورهای زنجان روان است/ وقوع یک فقره تصادف فوتی

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر هوا خوب است و جوی آرام بر محورهای مواصلاتی استان حاکم است اما هنگام شب هوا سرد شده و سطح جاده ها ممکن است دچاز یخ زدگی شوند بنابراین از رانندگان درخواست می شود قبل از حرکت از وضعیت محورها باخبر شوند و اگر جاده ها لغزنده است با پلیس راه و سازمان راهداری تماس بگیرند تا تمهیدات لازم برای نمک پاشی جاده ها انجام شود.

جانشین پلیس راه استان از وقوع یک فقره تصادف فوتی دیروز ساعت 5,30 در محور دندی به زنجان خبر دادوگفت: متاسفانه در این تصادف وانت پیکان واژگون شد که علت اصلی این تصادف هم نبستن کمربند ایمنی بوده است.

سرهنگ شیر محمدی گفت: رانندگان این امر را مد نظر داشته باشند که جاده محلی برای استراحت و تفریح نیست بلکه در جاده ها در یک مسیر یک طرفه حرکت می کند و باید با احتیاط رانندگی کند چرا که بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها جان خود را به خطر می اندازد بلکه جان دیگران را هم تهدیدمی کند.