میدان را برای جوانتر ها خالی کردم/ خداحافظی بازیکن تیم ملی فوتسال

فرهاد فخیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خداحافظی او از تیم ملی فوتسال کشورمان غیر منتظره نبود، اظهار داشت: من این تصمیم را گرفته بودم که پس از بازی با روسیه از تیم ملی خداحافظی کنم و خدا را شکر که در بهترین شرایط و در اوج از تیم ملی خداحافظی کردم.

وی ادامه داد: برایم کمی سخت بود که هم در اردوی های فشرده تیم ملی باشم و هر در تیم باشگاهی ام حاضر شود، به همین دلیل ترجیح دادم از تیم ملی خداحافظی کنم و به صورت تمام وقت در خدمت تیم دبیری باشم.

فخیم که از جمله بازیکنان مطرح فوتسال کشورمان به شمار می آید، عنوان کرد: خداحافظی من از طرفی به این دلیل بود که بازیکنان جوان که در لیگ خوب بازی می کنند، برای حضور در تیم ملی و پر کردن جای خالی من با انیگزه تر کار کنند و به واقع بخشی از تصمیم من، مربوط به این بود که میدان را برای حضور جوانتر ها در تیم ملی خالی کنم.

وی در خصوص بازی دیروز تیم دبیری برابر حفاری اهواز که به برتری پنج بر سه دبیری منجر شد، گفت: بازی سختی برابر تیم خوب حفاری داشتیم اما با کمک خدا و حمایت هواداران توانستیم که از این بازی حداکثر امتیازات را بگیریم و صدرنشین باقی بمانیم.

این بازیکن تیم دبیری تبریز که در دیدار با حفاری اهواز موفق به گلزنی شد، در خصوص مربیگری وحید شمسایی اظهار کرد: آقای شمسایی یکی از مربیان خوب و جوان لیگ برتر است و تا به اینجای کار به خوبی توانسته تیم را در مسیر موفقیت قرار دهد که امیدواریم این موفقیت تیم دبیری تا پایان فصل ادامه داشته باشد و ما بتوانیم اولین جام لیگ برتر فوتسال را به تبریز بیاوریم.

تیم فوتسال دبیری در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دیروز در سالن علوم پزشکی تبریز موفق شد حفاری اهواز، تیم سوم جدول رده بندی را با نتیجه پنج بر سه شکست داده و با 30 امتیاز صدرنشینی خود را در فاصله یک هفته مانده به انتهای نیم فصل اول تداوم بخشد.