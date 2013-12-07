امیراحمد زندآور شهردار جدید فلاورجان شد

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه شنبه طی مراسم تودیع و معارفه از خدمات حسن قاسمی تقدیر شد و با حکم استاندار امیر احد زندآور به عنوان شهردار جدید فلاورجان انتخاب شد ضمن اینکه در این مراسم از اعضای محترم شورای اسلامی شهر فلاورجان دوره سوم نیز تجلیل به عمل آمد.

همت الله مومنی فرماندار فلاورجان در این مراسم با اشاره به اینکه در این شهرستان هشت شهر و سه بخش وجود دارد، اظهار داشت: یکی از فاکتورهای اساسی پیشرفت و توسعه هر کشوری زمین و خاک است و این در حالی است که ما در شهرهای و روستاهای فلاورجان این فاکتور را در دسترس نداریم.

وی افزود: در واقع زمین های قابل استفاده این شهرستان که برخی نیز از حیِّز انتفاع خارج شده در اختیار کشاورزان است.

فرماندار فلاورجان تصریح کرد: این شهرستان فاقد زمین منابع ملی است به گونه ای که زمینی نداریم تا در اختیار راه و شهرسازی قرار دهیم که این مسئله از مهم ترین مشکلات شهرداری است.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان برای توسعه شهر و کارهای عمرانی نیاز به آزادسازی دارد، بیان داشت: این هزینه ها مشکل مهمی است که شهرداران و دهیاران با آن روبرو هستند چرا که نیاز به اعتبارات لازم برای آزادسازی و تملک منازل مردم داریم.

در این مراسم طرفه معاون عمرانی استانداری، سعیدبخش مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، قدوسی امام جمعه شهرستان فلاورجان، حسین سیستانی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانی استانداری، طرفه معاون هماهنگی امور استانداری حضور داشتند.