بصیرت دانشجویان دستمایه اعتراض به جنایات آمریکا در انقلاب اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدی عصر شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بیارجمند در محل این دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، بصیرت و آگاهی دانشجویان در انقلاب را سنگ بنای شکل‌گیری مبارزات سیاسی در دانشگاه ها دانست و افزود: در این بیداری دانشجویان با راهپیمایی و اعتراض به جنایت های آمریکا، خواستار قطع رابطه با آمریکا شدند و به جهانیان اعلام کردند آمریکا جز جنایت و کشتن مظلومان و حفظ منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشد.

وی همچنین با یادآوری 19 آذر سال 1370 خاطر نشان کرد: استقامت، پایمردی، ایثارگری ها، فریادهای حق طلبانه و رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) توانست دنیا را قانع کند که ایران نه آغاز گر جنگ بوده نه خواهان انجام آن.

امام جمعه بیارجمند با تاکید بر اینکه ایرانیان در مدت هشت سال دفاع مقدس، عاشقانه ایستادند تا ذره ای از خاک خویش را به دست دشمن ندهند عنوان کرد: انقلاب فرهنگی بخشی از نیاز جامعه ما در دوران انقلاب و بعد از آن بوده و هست.

احمدی در خاتمه با اشاره به ارتباط دانایی و آگاهی جامعه در انجام بهتر امور عبادی اذعان کرد: عبادت بدون آگاهی و علم اثری ندارد، تسلیم بودن در برابر امر پروردگار و عمل به دستورات الهی خیر دنیا و آخرت را در بر دارد.